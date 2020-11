Naoki Urasawa, autore di 20th Century Boys, sta lavorando ad un anime

Uno degli autori più singolari e amati dell'intera industria manga e anime, Naoki Urasawa, mangaka che ha firmato opere come 20th Century Boys, Pluto, e Monster, ha dichiarato di essere impegnato in un progetto anime, sorprendendo incredibilmente gli appassionati che hanno immediatamente cominciato a speculare riguardo tale lavoro.

L'annuncio è arrivato tramite le pagine della rivista Weekly Big Comic Spirits, nel 51esimo numero pubblicato proprio nella giornata di oggi in Giappone, dove lo stesso Urasawa, nella sezione dedicata ai commenti degli autori, ha detto: "Sto lavorano ad un anime. Spero di potervelo mostrare il più presto possibile."

Nonostante non siano emersi ulteriori dettagli, si tratta indubbiamente di una notizia capace di sconvolgere i fan, che hanno immediatamente pensato possa trattarsi dell'adattamento animato di Pluto, serie basata su un episodio specifico dell'iconico Astro Boy creato dal dio dei manga Osamu Tezuka, o anche del più recente Billy Bat, opera scritta insieme a Takashi Nagasaki, conclusa nell'agosto del 2016.

Nel 2017 Urasawa aveva anticipato di star lavorando ad una nuova serie in diversi eventi e occasioni, e da allora ha pubblicato unicamente la miniserie Mujirushi e la serie attualmente in corso Asadora!, allontanandosi momentaneamente dalle trasposizioni animate delle sue opere più famose. Voi cosa ne pensate di questo ritorno? Quale serie sperate di vedere in versione anime? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.