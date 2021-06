Naoki Urasawa, autore di 20th Century Boys e Monster, apre il suo canale Youtube

Grazie alla maggiore esposizione di internet e dei social media, i mangaka ormai sono celebri anche fuori dal Giappone. Se prima lo stile di disegno giapponese veniva usato solo nel paese del Sol Levante, ora sono frequenti i cosiddetti euromanga, che cercano di imitare quel tratto. E come imparare a imitarlo? Naoki Urasawa vi darà una mano.

Il mangaka è famosissimo in tutto il mondo per i suoi capolavori. Billy Bat, 20th Century Boys, Monster, Pluto e tantissimi altri fumetti conosciuti in tutto il mondo sono scaturiti dalla sua mente e dalle sue mani. Al momento, Urasawa è al lavoro su Asadora ma il mangaka ha trovato il tempo per dedicarsi ai video su Youtube.

Naoki Urasawa ha aperto il suo canale Youtube ad aprile 2021 e finora ha condiviso tre video. Nell'ultimo pubblicato da pochi giorni, e che ha già ottenuto oltre 30000 visualizzazioni, il mangaka insegna a usare un righello e come tracciare le linee cinetiche con varie tecniche. Ovviamente il video è in giapponese, ma sono disponibili i sottotitoli in inglese ufficiali, in modo tale da permettere a una platea più ampia di usufruire dei consigli del sensei. Ovviamente i suoi sono consigli per disegnare col pennino, essendo Urasawa molto affezionato a questo tipo di tecnica.

Intanto tutto il mondo attende di sapere se arriverà un anime basato su 20th Century Boys o su uno degli altri lavori di Urasawa.