Naomi Osaka diventa un personaggio di Naruto: Kishimoto dedica un disegno alla tennista

Nella terra degli anime e dei manga è andata in scena una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale. Nelle scorse due settimane si sono tenute infatti le Olimpiadi di Tokyo 2020, rinviate di un anno a causa del Coronavirus. Ad accendere la torcia finale è stata Naomi Osaka, famosa tennista giapponese e grande fan di Naruto.

Tutti gli atleti sono stati accompagnati durante le esibizioni dalle musiche degli anime, con Naruto che ha introdotto la gara di equitazione. Naomi Osaka invece non è riuscita ad avere lo stesso anime come sottofondo, ma alla fine delle Olimpiadi ha ricevuto una sorpresa molto gradita dal mangaka Masashi Kishimoto in persona.

Il noto autore, che ora sta lavorando a tempo pieno su Boruto: Naruto Next Generations, ha deciso di dedicare uno sketch a Naomi Osaka rendendola un personaggio di Naruto. Su Instagram la tennista ha postato le immagini, con la seconda foto del post in basso che la vede ritratta nell'iconico stile di Kishimoto al fianco di Sakura Haruno e al protagonista biondo Naruto Uzumaki. La tennista giapponese è stata adattata in versione ninja, con divisa arancione e un coprifronte dello stesso colore sulla testa.

La cerimonia conclusiva delle Olimpiadi ha visto invece Demon Slayer in primo piano.