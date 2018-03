Napoli Comicon 2018: J-POP Manga porterà Okayado, autore di Monster Musume!

Tramite un comunicato stampa,ha annunciato un ospite davvero prestigioso che popolerà gli stand dell'editore durante il, ventesima edizione della prestigiosa kermesse napoletana dedicata al mondo del fumetto - e non solo. Parliamo di, celebre autore della serie di

L'annuncio era effettivamente nell'aria, giacché negli ultimi giorni la pagina Facebook di J-POP Manga si era popolata di immagini che ricordavano proprio le ragazze protagoniste di Monster Musume - Miia, Centorea, Papi e Suu: l'operazione era quindi volta al grande annuncio di oggi, che prevede la presenza del mangaka Okayado al Napoli Comicon 2018, in scena dal 28 aprile al 1 maggio presso la Mostra D'Oltremare di Fuorigrotta.

Presso lo stand dedicato all'editore, il maestro Okayado si concederà ai fan di Monster Musume, raccontando agli appassionati i retroscena dietro la sua opera: com’è la vita quotidiana con le “ragazze mostro” di Okayado? Com’è nato il personaggio di Lamia, la ragazza mezza umana e mezza serpente? Tutto questo potrete chiederlo direttamente al sensei, a partire dal prossimo 28 aprile. E non solo: per celebrare la sua presenza al Comicon, J-POP allestirà una mostra speciale dedicata a tutte le immagini più evocative dell'autore.

La responsabile commerciale e marketing di Edizioni BD e J-POP Manga, Georgia Cocchi Pontali, ha commentato così l'annuncio:

"Siamo felici di celebrare il ventennale di una delle fiere del fumetto più belle d’Italia avendo come ospite uno degli autori giapponesi più seguiti dai lettori non solo in patria ma anche all’estero. Il lavoro di Okayado è uno dei più particolari, con situazioni e trame bizzarre, del panorama del manga pubblicato in Italia. È un titolo che è stato, fin dal primo numero, molto amato dai nostri lettori! Un grande successo che diverte tantissimo anche la redazione durante la lavorazione dei volumi!".

Okayado ha debuttato nel 2011, grazie alla pubblicazione di Monster Musume sul volume 2 della comics anthology Kemomo. Monster Musume venne serializzato per la prima volta su Ryu Comics, a partire dal numero di maggio 2012. A settembre dello stesso anno viene messo in vendita il primo volume della serie, che continua ancora oggi. A luglio 2015, invece, ha esordito la trasposizione anime. Nel 2016 si classifica quinto ai Sugoi Japan Awards, nella categoria manga, e vince il premio "media mix" ai Book Walker Awards.

Di seguito la sinossi dell'opera:

Grazie al programma di scambio culturale, Kurusu Kimihito vive con Lamia, una ragazza mezza umana e mezza serpente. Le regole del programma di scambio culturale però, vietano agli umani e a tali creature di avere rapporti sessuali. Con il passare del tempo, Lamia si innamora del ragazzo e non perde occasione di provocarlo, ma violare le regole costerebbe all'umano una terribile punizione. Cosa accadrà allora a Kimihito?

Vi recherete allo stand di J-POP al Comicon 2018 per conoscere dal vivo il mangaka?