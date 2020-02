Napoli Comicon 2020: arriva il manifesto ufficiale firmato dal pluripremiato Bastien Vivès

Ormai da diversi anni il Napoli Comicon si sta affermando come una delle realtà dedicate a fumetti, cinema, videogiochi e animazione più importanti della penisola. In corso ormai da diversi anni, a fine aprile si terrà la ventiduesima edizione della manifestazione. L'organizzazione ha da poco svelato una delle ultime aggiunte di rilievo.

Dopo aver rivelato il ruolo di Magister del Napoli Comicon 2020, assegnato a Davide Toffolo, l'organizzazione partenopea rivela la locandina ufficiale dell'edizione curata da Bastien Vivès. Il fumettista francese è stato più volte premiato al Festival del fumetto di Angoulême grazie a titoli importanti come "Il gusto del cloro" e "Polina". Il pluripremiato disegnatore aveva anche vinto nel 2010 il Premio Micheluzzi per il miglior fumetto straniero aggiudicato proprio al Napoli Comicon. In calce potete osservare il manifesto di Napoli Comicon 2020 realizzato dall'artista.

Oltre agli organizzatori, anche le case editrici stanno annunciando pian piano gli ospiti che prenderanno parte alla fiera partenopea. Per Planet Manga sarà presente Shuzo Oshimi, noto per manga come I Fiori del Male, Happiness, Tracce di sangue, mentre Star Comics ha annunciato Aka Akasaka, autore di Kaguya-sama: Love is War.