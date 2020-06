Napoli Comicon 2020 non si farà: l'edizione è stata spostata al 2021

Nei mesi scorsi vi abbiamo raccontato di come abbia influito il Coronavirus sulla vita delle fiere italiane. Sono state in tante ad essere rinviate a marzo e aprile, con il Napoli Comicon 2020 tra i nomi più famosi. La manifestazione napoletana doveva infatti tenersi a fine aprile alla Mostra d'Oltremare ogni anno.

Il Napoli Comicon fu però rinviato a luglio per la questione Coronavirus. Adesso che ci siamo avvicinati a quei mesi, purtroppo gli organizzatori hanno dovuto confermare la brutta sensazione che aleggiava da tempo tramite social e il proprio sito ufficiale.

L'edizione 22 del Napoli Comicon non si terrà più nel 2020: la manifestazione partenopea tornerà nel 2021. Non ci sarà alcun raduno quindi quest'anno, che però godrà di altre iniziative sempre preparate dagli organizzatori della fiera. Denominata Napoli Comicon 21 1/2, da giugno a dicembre si terrà questo Comicon Extra che si concentrerà su eventi in rete e dal vivo con ospiti di vario genere.

Nell'arco dei prossimi sei mesi quindi Napoli Comicon offrirà un programma che toccherà tutti i settori della manifestazione, dai manga e anime ai videogiochi e cosplay. Non mancheranno quindi gli intrattenimenti per i fan anche se purtroppo sarà momentaneamente da accantonare l'incontro con autori come Aka Akasaka.