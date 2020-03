Il Napoli Comicon 2020 è stato rinviato, info e nuove date

Il profilo social ufficiale del Napoli Comicon, l'evento internazionale dedicato al mondo dell'intrattenimento, ha confermato pochi minuti fa lo spostamento dell'ultima edizione, inizialmente prevista per il periodo compreso tra il 30 aprile e il 3 maggio 2020. Qui sotto potete leggere il comunicato stampa dell'organizzazione.

"Cari Comiconiani, siamo qui per rassicurarvi: COMICON 2020 si farà, sebbene in nuove date! E per raccontarlo meglio, abbiamo chiesto di "disegnare la situazione" al Magister Davide Toffolo: l'edizione 2020 vi aspetta tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. Siamo al lavoro con Mostra d'Oltremare e tutti i partner per individuare le date migliori che vi comunicheremo a brevissimo. Guardiamo a questa Summer Edition con grande entusiasmo, ma nel frattempo cerchiamo tutti di seguire le raccomandazioni sanitarie delle istituzioni in queste settimane un po' strane e complicate, ok?".

L'organizzazione ha specificato che tutti i biglietti e gli abbonamenti già acquistati saranno validi per le nuove date, e che ulteriori dettagli sulle modalità di cambio data e modifica nominativo saranno condivisi nei prossimi giorni.



Il programma dell'evento non dovrebbe subire modifiche sostanziali.Per quanto riguarda gli ospiti internazionali, tra cui spiccano artisti di rilievo del calibro di Aka Akasaka di Kaguya-sama: Love is War e Azumi Inoue di Studio Ghibli, nuove informazioni saranno condivise nel corso delle prossime settimane.