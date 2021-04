Napoli Comicon 2021/2022, annunciata una nuova edizione: date e tutte le novità

Nel giugno del 2020, l'organizzazione del Napoli Comicon si era trovata costretta a posticipare l'edizione annuale a causa dei disagi creati dall'emergenza sanitaria, rinviando l'evento al 2021. Oggi, il sito ufficiale della fiera è finalmente tornato a parlare dell'evento, rivelando che il Napoli Comicon tornerà direttamente l'anno prossimo con l'edizione 2022.

"Cari Comiconiani, ci mancate", si legge sul sito ufficiale. "Pensare che anche quest'anno non potremo abbracciarci e stare insieme per quattro interi giorni è difficile da credere, ma grazie al vostro affetto e alla vostra energia siamo rimasti positivi e fiduciosi. Proprio per questo oggi annunciamo le date del prossimo COMICON: 22 – 25 aprile 2022, un’edizione – la ventiduesima – che, fidatevi, non dimenticherete!".

La prossima edizione del Napoli Comicon si terrà dunque nella primavera del 2022, da venerdì 22 a lunedì 25 aprile. Fortunatamente però le novità non sono finite, visto che per ingannare la lunga attesa l'organizzazione ha deciso di preparare qualche sorpresa. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, si terranno una serie di mini-eventi speciali:

Il 21 aprile riparte la videorubrica "PopRadar", con una nuova stagione condotta dalla instagrammer Petunia Ollister;

Sabato 1 e domenica 2 maggio 2021 sono in programma le dirette del "Comicon Day Live Online", una doppia giornata di eventi online nel tradizionale periodo di Comicon;

Da luglio fino a fine anno, ci saranno nuove mostre ed eventi "Comicon Extra".

Infine, l'organizzazione ha annunciato che al momento è in corso una trattativa con Governo e regione Campania per organizzare un evento in presenza nel mese di luglio 2021. Nel caso in cui l'evento fosse confermato tutti i possessori di un abbonamento 2020 (che vi ricordiamo essere valido anche per il 2022) potranno partecipare gratuitamente, sempre al netto delle varie limitazioni poste da enti nazionali e regionali. Prossimamente saranno anche condivise informazioni su validità e rimborsi dei biglietti già acquistati.