Napoli Comicon ritorna nel 2022: rivelate le date della fiera del fumetto partenopea

Nel 2019 a Napoli si tenne il il Comicon con ospiti come Giorgio Vanni e tanti altri ancora. Come di consueto, l'appuntamento era stato poi confermato anche per il 2020, edizione che tuttavia non si tenne. Come ben noto, il Napoli Comicon 2020 saltò per Covid.

Nel 2021 la situazione è stata molto simile, con i contagi che non hanno permesso all'ormai acclamata e solida manifestazione partenopea di tenere un evento in presenza alla Mostra d'Oltremare. I padiglioni della struttura di Fuorigrotta torneranno però a riempirsi nel 2022, edizione di Napoli Comicon che tornerà a tenersi come negli anni precedenti, salvo altre novità legate alla pandemia.

Negli ultimi giorni, la pagina Facebook di Napoli Comicon ha confermato le date dell'edizione 2022. Modificando la biografia della propria foto profilo, è stato confermato che l'evento si terrà dal 22 al 25 aprile 2022. Si partirà così di venerdì e, approfittando la presenza della Festa della Repubblica, la manifestazione verrà prolungata fino agli ormai classici 4 giorni, concludendosi di lunedì.

Nei prossimi mesi arriveranno altre informazioni sulla situazione e sugli ospiti in arrivo al Napoli Comicon 2022 che, si spera, permetterà di gioire dei medium pop come accadeva qualche anno fa.