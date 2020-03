Nariyuki ha fatto la sua scelta, fan in rivolta dopo l'ultimo capitolo di We Never Learn

Dopo quasi 150 capitoli e tre anni di serializzazione, Nariyuki Yuiga ha finalmente fatto la sua scelta. L'ultimo capitolo di We Never Learn, pubblicato pochi giorni fa sulle pagine di Weekly Shonen Jump, ha infatti svelato il nome della dolce metà del protagonista, e creato di conseguenza un'accesa discussione tra i fan dell'opera.

Il capitolo si è concluso con il bacio tra Nariyuki e Uruka, una scelta che non ha certo fatto felici gli appassionati del manga di Taishi Tsutsui. "Sarei rimasto soddisfatto indipendentemente dalla vincitrice se la scelta fosse stata costruita in maniera sensata", ha commentato un utente, "Ci tengo a precisarlo, il problema non è chi ha vinto, ma come ha vinto. Un ragazzo non dovrebbe avere bisogno di diverse settimane di tempo, di flashback e dell'intervento sovrannaturale del fantasma del padre per esprimere i propri sentimenti", ha dichiarato un altro.

Sconfitta su tutta la linea per Rizu, Mafuyu e Asumi dunque, oltre che per la favorita Fumino Furuhashi. L'autore dichiarò pochi mesi fa che gli sarebbe piaciuto arrivare a circa 20 Volumi pubblicati, ma vista l'evoluzione degli eventi sembra prevedibile una conclusione dell'opera entro i prossimi dieci capitoli.

E voi cosa ne pensate? Siete soddisfatti? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui foste fan delle rom-com invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle ultime novità riguardanti The Quintessential Quintuplets, altra chiacchieratissima serie harem recentemente conclusasi con il capitolo 122.