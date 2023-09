Naruto: 10 tecniche che possono sconfiggere Hidan

In Naruto, l'Akatsuki era un'organizzazione criminale piena di ninja canaglia di grado S. Hidan era sicuramente uno dei personaggi più invincibili di Naruto, tuttavia esistono diverse tecniche che potrebbero abbattere l'immortale membro dell'Akatsuki.

Hidan ha guadagnato la sua immortalità studiando le tecniche proibite della fede Jashin che gli impediscono di essere ucciso con mezzi tradizionali. Eppure non è un'immortalità completa, ha ancora bisogno di mangiare se non vuole morire di fame. Leggendo questo articolo potrete scoprire quali sono i membri più forti dell'Akatsuki in Naruto Shippuden.

Ecco la lista delle 10 tecniche che possono sconfiggere Hidan

10. Sigillo della Morte del Mietitore

Questa è una tecnica proibita che permette all'utilizzatore di sigillare l'anima del bersaglio nel mondo dei morti. Se Hidan dovesse essere sigillato la sua immortalità sarebbe inutile.

9. C4 Garuda

Questa tecnica di Deidara crea un clone di argilla che esplode in migliaia di bombe microscopiche. Se Hidan dovesse inalare una di queste bombe, verrebbe disintegrato a livello cellulare.

8. Devastazione planetaria

Questa tecnica del Rinnegan crea una forza gravitazionale in grado di attirare verso di sé qualsiasi cosa, anche interi paesaggi. Se Hidan dovesse essere catturato da questa forza rimarrebbe intrappolato e morirebbe di fame.

7. Sigillo del Grande Mausoleo di Sabbia

Questa tecnica del Primo Kazekage crea una piramide di sabbia che è in grado di sigillare all'interno qualsiasi cosa, anche un Bijuu. Hidan sarebbe stato sepolto al centro della piramide e la forza della sabbia compressa lo avrebbe immobilizzato facendolo morire di fame.

6. Stile Vapore: Tecniche della Nebbia Solida

Questa tecnica del Terzo Mizukage crea una nebbia che è così densa che può congelare qualsiasi cosa al suo interno. Se il corpo di Hidan fosse esposto a questa nebbia si scioglierebbe.

5. Ossa di cenere

Queste ossa sono una tecnica segreta del clan Kaguya. Se Hidan dovesse essere colpito da queste ossa verrebbe disintegrato a livello molecolare.

4. Kamui

Questa tecnica ninja spazio-temporale permette all'utilizzatore di trasportare qualsiasi cosa attraverso una dimensione parallela. Se Hidan dovesse essere colpito da Kamui la sua testa verrebbe rimossa dal suo corpo e la sua anima sarebbe persa.

3. Susanoo

Questa gigantesca creatura di chakra è in grado di infliggere danni devastanti. Se Hidan dovesse subire un colpo diretto dal Susanoo è probabile che il suo corpo venga completamente distrutto.

2. Furto dell'Anima del Sentiero Umano

Questo jutsu del Rinnegan permette all'utilizzatore di estrarre l'anima del bersaglio dal suo corpo. Se Hidan dovesse essere colpito da questa tecnica la sua immortalità non avrebbe più senso.

1. Smantellamento atomico

Questo kekkei tota estremamente raro permette all'utilizzatore di disintegrare qualsiasi cosa a livello molecolare. Se Hidan dovesse essere catturato all'interno di una di queste forme verrebbe disintegrato istantaneamente.

Anche se esistono queste tecniche in grado di sconfiggerlo Hidan rimane comunque uno dei personaggi più forti di Naruto, che per celebrare il suo ventesimo anniversario sta per ritornare. Qui potete trovare le date di uscita dei nuovi episodi di Naruto.



Anche se le speranze di vedere Hidan nelle nuove puntate sono molto poche, rimane un personaggio iconico della serie grazie alla sua famigerata tecnica e alla sua immortalità.