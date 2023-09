Naruto: 10 personaggi che sarebbero stati perfetti nell'Akatsuki

L’organizzazione criminale conosciuta come Akatsuki ha ricoperto un ruolo fondamentale negli sviluppi narrativi di Naruto. Dopo la morte del Terzo Hokage Kishimoto decise di aggiungere altri antagonisti, molto potenti, andando a creare questo gruppo formato da ninja traditori provenienti da diversi villaggi e paesi.

Si trattava di alcuni tra i migliori, e più pericolosi, ninja che avevano in qualche modo voltato le spalle alle loro terre d’origine, e per quanto l’organizzazione fosse in evoluzione grazie ai cambiamenti interni nel corso del tempo i membri principali sono sempre stati una decina. L’obiettivo finale dell’organizzazione era portare pace nel mondo, per quanto perseguissero la cattura dei vari cercoteri.

Nel corso della serie abbiamo però conosciuto altri personaggi con i requisiti necessari per entrare a far parte dell’organizzazione, o che hanno collaborato ad alcune delle loro operazioni come agenti esterni. Ecco quindi i 10 personaggi che sarebbero stati perfetti come parte dell’Akatsuki.

Iniziamo da un abile shinobi appartenente alla scorsa generazione dei Sette Ninja Spadaccini della Nebbia, ovvero Magetsu Hozuki. Maestro nell’arte della spada, nonché uno dei ninja più potenti del villaggio della nebbia, Magetsu sarebbe stato incredibilmente utile all’organizzazione, soprattutto per via della tecnica dell’idratazione, tipica del clan Hozuki, che gli avrebbe permesso di contrastare ogni tipo di attacco fisico.

Rimanendo sugli spadaccini della nebbia passiamo a Zabuza Momochi, uno dei primi grandi avversari affrontati dal Team 7, che con la sua Mannaia Decapitatrice e la tecnica dell’omicidio silenzioso potrebbe dare del filo da torcere a qualunque cercoterio. Legandoci a Zabuza passiamo al suo alleato, Haku, ninja dal grande talento per via della sua abilità innata nell’arte del ghiaccio e la maestria nella tecnica degli specchi diabolici, per cogliere ogni avversario di sorpresa.

Passiamo successivamente ad una shinobi esperta nell’arte della guarigione, e quindi una preziosa alleata per qualunque gruppo, ovvero Karin, la quale condivide con gli altri membri del clan Uzumaki una grande quantità di chakra, ed è in grado di sfruttare la tecnica delle catene adamantine, utilissima per imprigionare i cercoteri.

Pakura, prima onorata e poi tradita dal villaggio della sabbia, sarebbe stata una perfetta aggiunta all’Akatsuki per via delle sue profonde conoscenze riguardanti l’amministrazione del villaggio, oltre che per la tecnica innata dell’arte della vampa, tanto brutale quanto utile. Gari del villaggio della pietra, altro ninja resuscitato durante la Quarta Guerra Mondiale Ninja, possiede invece l’arte dell’esplosione, tecnica straordinariamente potente e offensiva a tal punto da permettergli di fronteggiare, e nella maggior parte dei casi di uccidere, qualsiasi avversario.

Membro del clan Aburame e della fazione Anbu, Torune avrebbe sicuramente ricoperto un ruolo d’eccellenza nell’Akatsuki, poiché grazie all’utilizzo degli insetti velenosi rinkaichu è riuscito a sovrastare persino Naruto in modalità chakra a nove code. Ultimo del clan Kaguya, Kimimaro sarebbe una delle migliori armi dell’Akatsuki, per via dell’abilità innata di manipolare la propria struttura ossea, e per la possibilità di trasformarsi in una versione più potente, dovuta al segno maledetto della terra applicato sul suo corpo da Orochimaru.

Arriviamo a Jugo, il quale insieme a Karin accettò di catturare Killer B per l’organizzazione Alba, senza mai entrarne a far parte. Jugo ha una capacità unica quanto preziosa: assorbire l’energia naturale per poi usarla e trasformare diverse parti del proprio corpo in armi. Insieme a Kimimaro avrebbe formato un duo dalla forza offensiva inarrestabile.

Concludiamo con Kabuto Yakushi, uno dei personaggi più potenti dell’intera serie, con un talento nelle arti curative, e nelle tecniche di spionaggio, che gli hanno permesso di raccogliere informazioni importanti quanto riservate riguardo a Orochimaru e la stessa Akatsuki.

Siete d’accordo con quanto detto? Quali personaggi secondo voi sarebbero stati perfetti come membri dell’Akatsuki? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire, vi lasciamo alla classifica di potenza dei membri dell’Akatsuki, e alla verità su come si sarebbe dovuto svolgere lo scontro finale tra Naruto e Sasuke.