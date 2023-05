Naruto: 10 scene che nel manga sono più cruente e brutali che nell'anime

L'anime di Naruto, e il suo seguito naturale Naruto: Shippuden, è un pezzo di storia. L'avventura del giovane Naruto Uzumaki nel mondo ninja tratteggiato da Masashi Kishimoto non può non emozionare, considerate tutte le asperità nascoste sul cammino. Ci sono tante scene che sono capaci di commuovere o far esaltare in pochi istanti.

Eppure ci sono scene che, nell'anime, sono state censurate. Molto spesso, tramite artifici luminosi o edulcorazioni, l'anime ha proposto versioni meno splatter di alcuni momenti di Naruto. In particolar modo nella prima fase della storia, Masashi Kishimoto aveva creato dei disegni più espliciti, senza limitarsi su esplosioni di sangue, su ossa e braccia che si rompono e tanto altro ancora. Ecco quindi dieci scene del manga di Naruto che l'anime censura.

Gaara è sicuramente stato uno dei personaggi più sanguinari, in particolar modo nel primo periodo, e una scena riguarda proprio lui, quando scese nell'arena ma fu bloccato temporaneamente da due allibratori che volevano una sua sconfitta per alcune scommesse. Inutile dire che i due sgherri non hanno fatto una bella fine, ma il manga ha lasciato una scia di sangue, a differenza dell'anime.

C'è poi il covo di Orochimaru che, nell'anime, sembrava una semplice sala con dei libri e un banco. In realtà era un vero e proprio laboratorio con corpi umani appesi alle pareti e cadaveri dissezionati ovunque. Si passa poi all'abilità innata di Kimimaro Kaguya: capace di usare le ossa del suo corpo per attaccare, l'anime usa delle animazioni normali dove la pelle si attacca all'osso, mentre nel manga era necessario aprire i muscoli e mostrare l'interno del corpo.

Dalla fase di Naruto Shippuden c'è Jugo che, in un'ondata di follia, stermina un gruppo di guardie, lasciando il corridoio pieno di sangue e cadaveri. Tutto il sangue scompare, mentre i corpi sembrano semplicemente persone svenute. Si torna indietro al torneo chunin, più precisamente alla sfida tra Shino e Zaku. Otturando i canali di chakra di Zaku, Shino fa esplodere le braccia del nemico, mentre nell'anime appare soltanto una fuoriuscita di chakra azzurro, tagliando la scena per non far vedere l'esito dell'attacco.

Passando alla Valle dell'Epilogo a uno degli scontri migliori di Naruto, Sasuke perfora il polmone di Naruto col suo chidori. Il manga mostra chiaramente la mano che oltrepassa il corpo del ninja, mentre l'anime utilizza il chidori per coprire completamente la zona. Lo stesso accade all'inizio del manga con l'attacco di Kakashi ad Haku: quest'ultimo viene perforato dal raikiri del jonin, ma l'effetto dato è lo stesso. Rimanendo nell'arco narrativo iniziale, ci sono altre due scene: la prima è l'esecuzione di Kaiza da parte del criminale Gatou, con l'uomo crocifisso e con gli arti tagliati, che nell'anime invece ci sono ancora; la seconda invece è la morte del suddetto criminale che nel manga viene decapitato da Zabuza, mentre nell'anime viene colpito in maniera semplice al busto.

Infine, c'è lo scontro tra Shikamaru e Tayuya. La donna utilizza la sua illusione con il flauto, mostrando il braccio di Shikamaru che si scioglie. Tuttavia, nel manga Kishimoto ha pensato di far sciogliere solo la pelle, mostrando quindi le ossa del giovane ninja. Avevate notato queste censure tra i due medium?