Naruto: 14 anni fa il ninja di Konoha faceva il suo debutto su Italia 1

Esattamente quattordici anni fa, il 5 settembre del 2006 il pomeriggio di Italia 1 è stato letteralmente sconvolto dall'arrivo di una delle serie shonen più amate di sempre, Naruto . Nonostante il manga fosse uscito nell'aprile del 2003 molti non conoscevano ancora il pestifero ma simpatico ninja che un giorno sarebbe diventato Hokage.

I primi episodi dell'opera di Masashi Kishimoto puntavano principalmente a presentarci un protagonista fuori dall'ordinario, ribelle, che non seguiva minimamente la condotta prevista nell'accademia ninja del villaggio di Konoha, e che reagiva alla solitudine facendo il pagliaccio della classe.

La crescita di Naruto, le relazioni che hanno poi segnato profondamente gli sviluppi principali della trama, e la quantità di momenti emozionanti e commoventi, sono solo pochi degli aspetti che hanno reso l'anime uno dei più seguiti, più memorabili, e che lo hanno reso una delle serie che hanno influenzato le vite dei fan.

Per celebrare questo anniversario molto particolare la pagina Cartoonfun.it ha condiviso su Facebook il video promozionale per il primo episodio di Naruto che trovate in calce alla notizia, che anticipava l'arrivo della trasposizione animata nel palinsesto pomeridiano di Italia 1.

Ricordiamo che l'antagonista principale della prima stagione di Naruto, Orochimaru, ha ottenuto una magnifica statua da collezione, e vi lasciamo ad un simpatico triplo cosplay dedicato a Naruto Sasuke e Kakashi.