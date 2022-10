Naruto, per il 20° anniversario arriva la collaborazione con Montblanc: ecco i prodotti

Quest'anno l'anime di Naruto è arrivato al 20° anniversario, per cui è stato aperto un sito ufficiale. L'opera di Masashi Kishimoto ha conquistato un vastissimo pubblico negli anni, ed è inutile dire che le celebrazioni per i 20 anni dell'opera fossero un vero e proprio obbligo nei confronti dei fan.

Ovviamente, per festeggiare il traguardo Naruto ha già pensato a creare un vasto merchandise, presto commercializzato a partire dai pop up shop di Naruto a Tokyo. Oltre a produrre prodotti propri, però, Naruto ha anche deciso di collaborare con altri brand, creando collezioni limitate ed esclusive.

Questa settimana è stata annunciata la collaborazione tra Naruto e Montblanc, brand di penne e oggetti in pelle di estremo lusso. Nell'immagine in calce a questa notizia, potete vedere due pezzi della collezione, un marsupio e una borsetta realizzati in pelle con dettagli rossi e la stampa di Naruto e Kakashi. Sul sito di Montblanc si possono trovare poi cinture, penne e altri oggetti di pelletteria.

Purtroppo i prodotti Montblanc sono estremamente lussuosi e riservati a una clientela abbiente: pensate che il pezzo della collaborazione con Naruto che costa di meno viene 80€ ed è un blocco note, mentre il più costoso è l'orologio da 1.490€. Inclusa nel prezzo c'è però la garanzia di un prodotto di altissima qualità, che il brand tedesco ha saputo costruirsi negli anni sin dalla fondazione, nel lontano 1906.