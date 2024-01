Naruto, i 3 archi narrativi più iconici del manga di Masashi Kishimoto

Naruto di Masashi Kishimoto è uno dei manga più rappresentativi dei primi anni 2000, tanto da essersi meritato il titolo di Big Three al fianco di ONE PIECE e Bleach. Ciò è dovuto all’incredibile quantità di personaggi ben realizzati, e anche ad archi narrativi segnati da eventi memorabili, scene d’azione indimenticabili, e scontri sensazionali.

Andiamo, quindi, a scoprire quali sono i 3 archi narrativi più iconici del manga di Masashi Kishimoto in questa classifica. Attenzione a possibili spoiler su Naruto e Naruto: Shippuden.

In ultima posizione troviamo il breve arco narrativo del confronto finale tra Sasuke e suo fratello maggiore Itachi, raccontato dal capitolo 384 al capitolo 412 del manga, e dall’episodio 134 al 143 dell’anime. Guidato dalla sete di vendetta, Sasuke riesce finalmente ad avvicinarsi a Itachi, e dopo uno scontro estenuante, il maggiore degli Uchiha muore. Tobi, però, rivela a Sasuke le vere motivazioni dietro il massacro del clan compiuto da Itachi quando era solo un ragazzo. Nonostante la resistenza iniziale, Sasuke finirà per accettare la verità, e risveglierà il Mangekyo Sharingan per il profondo dolore provato nei confronti del fratello e il ruolo che Konoha ha avuto nella distruzione della sua vita.

Al secondo posto si classifica la seconda parte della Quarta Guerra Mondiale dei Ninja, raccontata dal capitolo 560 al 639, e dall’episodio 322 fino al 348. Dopo tutti i preparativi e le situazioni da cui sono scaturite altre battaglie, i leader dei cinque paesi maggiori uniscono le forze per contrastare l’Akatsuki aiutata da Kabuto. Dall’evoluzione del rapporto tra Naruto e Kurama, fino al toccante addio di Itachi al fratello, questo arco si rivela intenso, emozionante, e denso di azione, oltre che del ritorno di tantissimi personaggi molto apprezzati, riportati in vita da Kabuto con la tecnica della resurrezione impura.

Infine, ci sentiamo di affidare il titolo di arco narrativo più iconico di Naruto all’esame di selezione dei chunin, una delle prime storie della serie, narrata dal capitolo 34 al 115, utile a presentare la nuova generazione di ninja di Konoha e del villaggio della Sabbia. Strutturato attorno ad un torneo, elemento tipico degli shonen, l’esame si è rivelato la carta vincente della serie, attirando milioni di lettori e spettatori, e contribuendo di conseguenza ad accrescere la sua popolarità. Incentrato su scontri diventati memorabili, come Rock Lee contro Gaara, o Neji contro Naruto, e conclusosi con l’attacco al villaggio da parte di Orochimaru, questo arco resta ancora oggi uno dei punti più alti raggiunti da Kishimoto.

Per finire, ricordiamo che durante l’Anime Japan 2024 potrebbero arrivare novità sui quattro episodi speciali di Naruto e sul ritorno dell’anime di Boruto.