Naruto, 3 avversari fortissimi che Kakashi Hatake non ha mai avuto modo di affrontare

Il successo di Naruto è così dilagante che, a distanza di anni dal suo epilogo, l’anime continua a riservare sorprese. Non a caso, è arrivata la conferma di un live-action di Naruto diretto dal regista di Shang-Chi Destin Daniel Cretton. Kakashi è uno dei personaggi migliori dell'opera, ma non ha potuto affrontare alcuni ninja davvero potenti. Ecco quali, ma attenzione, seguono spoiler!

Il mondo di Kishimoto è incredibilmente vasto e, per dare spazio al maggior numero di personaggi possibile (almeno fino ad un certo punto della trama), l'ex maestro di Naruto, Sasuke e Sakura non ha mai incontrato alcuni potenziali avversari molto affascinanti che avrebbero potuto regalarci degli scontri senz'altro avvicenti. Quali ipotetici combattimenti rimpiangiamo maggiormente? Eccone 3!

Kakashi vs Kimimaro

L'ultimo sopravvissuto del Clan Kaguya poteva manipolare la struttura ossea del proprio corpo per usarla come un'arma in battaglia. Inoltre, a causa di Orochimaru, possedeva un Sigillo Maledetto, che gli permetteva di trasformarsi in una sorta di creatura dai tratti draconici. Era così forte che, se non fosse stato per la malattia che lo attanagliava da tempo, avrebbe ucciso senza problemi sia Rock Lee che Gaara. Purtroppo, Kakashi non ebbe modo di combattere con lui.

Kakashi vs Konan

Konan faceva parte dei fondatori dell'Akatsuki ed era diventata molto forte grazie all'addestramento di Jiraiya. Il suo stile di combattimento era basato sul controllo degli origami, cosa che rendeva le sue movenze in battaglia estremamente eleganti e affascinanti. Sfortunatamente, morì cercando di fermare Obito Uchiha.

Kakashi vs Kisame

Kisame era un ex Spadaccino della Nebbia e anche uno dei più forti membri di Akatsuki. Brandiva Samehada, uno spadone senziente in grado di assorbire il chakra altrui. Se non fosse stato tradito dalla propria arma, avrebbe probabilmente ucciso Killer Bee, che invece riuscì a fermarlo. Anche se in una specifica occasione, Kakashi riuscì ad incontrare Kisame, in compagnia di Itachi, si scontrò solo con quest'ultimo.

Ad ogni modo, anche se il futuro di Naruto appare roseo con il nuovo lungometraggio live-action in produzione, ancora scarseggiano gli aggiornamenti sul remake anime di Naruto in 4 puntate.