Naruto: 3 delusioni dell'anime che non rendono giustizia al manga

Naruto è sicuramente una delle serie shonen più amate di tutti i tempi, e sin dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump lo stile unico di Masashi Kishimoto ha saputo conquistare milioni di fan. La trasposizione animata presenta però numerosi problemi, che hanno rovinato, anche pesantemente, l'opera originale.

La serie anime di Naruto è stata pubblicata per la prima volta in Giappone, nel 2002, per uscire poi dai confini del Sol Levante solo nel 2005. La popolarità ottenuta dalle avventure del giovane ninja di Konoha è stata elevatissima, diventando di diritto uno dei tre titoli di punta di Shonen Jump, al fianco degli straordinari Bleach e ONE PIECE.

La popolarità però, come spesso accade, può essere segnata da sviluppi non completamente accettati dalla community più affezionata, e nel caso di Naruto questo è da ricondursi all'uscita del sequel Boruto: Naruto Next Generations, che sta riscrivendo alcune cose viste nella serie originale. I motivi del decadimento della popolarità di Naruto si trovano però anche nella produzione dell'anime, in cui sono possono individuare tre delusioni principali.

Il primo è la resa dei combattimenti. La prima serie è caratterizzata da scontri a dir poco emozionanti, basti pensare a quello con Zabuza, oppure a Naruto contro Neji, e ancora Rock Lee contro Gaara, e nell'anime queste sfide sono state riproposte con una grande cura e una particolare attenzione nel ricreare le emozioni presenti nel manga, cosa che in Shippuden però è stata pesantemente diminuita, per favorire sequenze più rapide e meno coinvolgenti.

Al secondo posto troviamo le scelte riguardo a come rendere la narrazione. I primi capitoli di Naruto, l'arco narrativo dedicato all'esame per diventare Chunin e la conclusione prima del time skip contengono scene indimenticabili, con una quantità esorbitante di personaggi tutti ben caratterizzati, e se inizialmente si dava loro maggiore attenzione, questo è un elemento mancante in Shippuden, soprattutto nell'anime.

Infine va considerato il calo della qualità delle animazioni che ha segnato la parte finale della serie, partendo dall'arco narrativo dedicato a Pain. Nonostante quanto detto sopra, lo scontro tra Naruto e Pain è ancora considerato da molti come il punto più alto dell'opera, che nell'anime non è però riuscito a brillare come avrebbe dovuto, a causa della mancanza di fondi disponibili per la produzione.

Cosa ne pensate di queste motivazioni? Siete d'accordo sul fatto che l'anime non renda giustizia al manga di Kishimoto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che TenTen potrebbe essere la ninja più forte secondo una teoria, e vi lasciamo scoprire i 5 personaggi di Bleach che non avrebbero speranze contro Naruto.