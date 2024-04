Naruto, 3 ninja incredibilmente forti ma con limitate riserve di chakra

Il chakra è uno degli elementi centrali nell’universo di Naruto vista la sua importanza nell’esecuzione, e nel mantenimento, delle tecniche. Tuttavia, è anche una caratteristica che varia da persona a persona, non tutti possono vantare una riserva di chakra immensa come quella del protagonista, ma possono comunque distinguersi come grandi ninja.

Ecco, dunque, i 3 ninja più potenti con una limitata riserva di chakra presenti nell’opera di Masashi Kishimoto.

Partiamo da Hiruzen Sarutobi, divenuto Terzo Hokage del villaggio della Foglia dopo la morte di Tobirama, e combattente straordinario, in grado di padroneggiare ogni tipo di ninjutsu. L’età però ha diminuito significativamente la sua riserva di chakra, consentendogli di combattere al meglio solo per un tempo molto limitato, come abbiamo visto durante lo scontro con Orochimaru alla fine dell’esame di selezione dei chunin.

Arriviamo ad un altro grande protettore di Konoha: Kakashi Hatake, shinobi dalle incredibili capacità strategiche, distintosi sin da ragazzo per il suo talento sia tra i banchi dell’accademia sia sul campo di battaglia. La sua riserva di chakra rientra nella media, ma lo Sharingan onnipresente nell’occhio sinistro limita pesantemente la sua libertà di azione e le tecniche utilizzabili. Nonostante questo, Kakashi si è distinto come uno dei migliori jonin della Foglia, diventando Sesto Hokage dopo il ritiro di Tsunade.

Concludiamo con Itachi Uchiha, uno dei prodigi di Konoha, finito per essere considerato un traditore dopo lo sterminio del suo clan, ad eccezione del fratello, per evitare di distruggere il futuro del villaggio. La sua intelligenza strategica e l’abilità con cui combatteva da quando era un ragazzo erano semplicemente uniche, e crescendo sviluppò ulteriori capacità, come il Mangekyo Sharingan, attraverso il quale poteva usare Amaterasu e Tsukuyomi, due delle tecniche più spaventose e potenti dell’opera. Tuttavia, la sua malattia e gli sforzi fisici causati dall’eccessivo utilizzo di tali tecniche causarono un crollo della sua riserva di chakra, limitando pesantemente il suo reale potenziale.

Per finire, ecco una splendida statua dedicata al Rasengan finale della prima serie di Naruto, e vi lasciamo ad un toccante cosplay di coppia di Haku e Zabuza.

Hirayasumi (Vol. 4) è uno dei più venduti oggi su