Naruto, 3 personaggi secondari che avrebbero meritato più spazio

Man mano che le puntate di Naruto andavano avanti era sempre più evidente che l'autore volesse concentrarsi esclusivamente sul protagonista e su Sasuke, mettendo da parte la maggior parte dei ninja che avevano caratterizzato la prima serie. Quali personaggi hanno subito il trattamento peggiore?

Rock Lee e Kiba

Ci sentiamo di trattare insieme queste due figure perché hanno avuto un destino simile. Innanzitutto, sono stati presentati entrambi come ninja con delle splendide unicità: Rock Lee è infatti un esperto di taijutsu, ma non sa utilizzare ninjutsu o genjutsu, mentre Kiba combatte accompagnato dal suo cagnolino, Akamaru. Di loro ricordiamo purtroppo solo scontri della prima serie, come Kiba vs Sakon o Rock Lee vs Gaara, perché in Shippuden sono stati completamente abbandonati.

Ecco perché sia Rock Lee che Kiba sono esempi perfetti di personaggi dal potenziale sprecato in Naruto.

Neji

Con Neji, l'amarezza aumenta. Provenendo da un "ramo laterale" del Clan Hyuga, i suoi sentimenti di sconforto e rabbia nei confronti del proprio clan, che ha creato divisioni e rivalità, non sono stati esplorati a dovere ed è stato addirittura l'anime di Boruto a correggere il tiro, dando a Neji sfumature nuove ed interessanti. Anche la dipartita di Neji è stata gestita male: è avvenuta all'improvviso, senza la costruzione di un climax adeguato e ha perso di significato molto rapidamente.

Konohamaru

Il nipote del Terzo Hokage ha sempre dato l'impressione di poter emergere da un momento all'altro nella narrazione. Introdotto come un personaggio comico seguace di Naruto, è riuscito ad imparare il Rasengan e a colpire Pain, ma non ha mai fatto particolarmente la differenza e non lo abbiamo visto nemmeno piangere per la morte del nonno, causata da Orochimaru, cosa che non ha aiutato ad empatizzare con lui. Stesso discorso per la scomparsa di Asuma, suo zio, che non ha portato praticamente a nulla, nonostante ci fossero i presupposti per qualcosa di grande.

Ad ogni modo, l'anime di Naruto tratta meglio alcuni personaggi rispetto al manga, quindi un miglioramento rispetto al materiale di partenza c'è stato e vi consigliamo di dargli un occhio se non lo avete mai fatto, limitandovi al cartaceo.

