Naruto, 3 villain che avrebbero meritato un maggior approfondimento

Mentre il nuovo anno sta sancendo il definitivo successo di Boruto: Two Blue Vortex, i fan di vecchia data non possono dimenticare l'opera leggendaria da cui è nato questo questo universo narrativo: Naruto. Il manga ha stupito per anni, ma non è riuscito a dare spazio a tutti i villain del suo enorme cast. Occhio agli spoiler che seguono.

Kaguya Otsutsuki

Pur essendo il villain più forte dell'opera, è anche il più deludente. La comparsa di questo personaggio, a discapito di Madara Uchiha, è talmente improvvisa che manca della costruzione narrativa necessaria a dargli spessore. Kaguya viene inserita nell'universo di Naruto brutalmente, senza avere particolari tratti distintivi, se non una forza smisurata e la propria origine aliena. Per il resto, un carattere piatto e un modo di combattere poco intrigante non sono esattamente ciò che serve ad una minaccia vivente per restare impressa.

Madara Uchiha

Essendo il nemico principale della parte finale di Naruto, meritava semplicemente un degno epilogo. Il suo personaggio, adeguatamente caratterizzato e reso impattante nell'economia della storia, abbandona il campo di battaglia senza preavviso e priva i fan di uno scontro conclusivo con i protagonisti dell'opera, risultando una semplice pedina nel piano di Zetsu.

Danzo Shimura

L'ideatore della Squadra Speciale ANBU era un personaggio con un grande potenziale. Danzo è un personaggio moralmente corrotto di Naruto, che ha più volte commesso o cercato di commettere crimini imperdonabili per raggiungere i propri scopi. Purtroppo, Danzo non riesce ad interpretare a pieno il suo ruolo di rappresentante della corruzione nel Villaggio della Foglia, soprattutto nella prima parte del manga, ed esce di scena forse troppo presto rispetto al poco spazio riservatogli.

