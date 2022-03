Naruto: il 4° Hokage nell'ultima figure di HEX Collectibles Studio

La figura di Minato Namikaze è piuttosto importante in Naruto, non soltanto poiché si tratta del padre del protagonista ma anche per via del suo ruolo di quarto Hokage che ha rispettato combattendo con onore e coraggio. Le sue straordinarie abilità, con pochi precedenti, hanno dato modo a Minato di diventare un idolo del pubblico.

La sua popolarità è tale che una fetta consistente della community vorrebbe addirittura uno spin-off interamente dedicato al 4° Hokage per approfondire la sua figura e il suo passato. Nonostante queste richieste siano state finora disattese, Minato continua ad essere un personaggio affascinante tant'è che diverse aziende dedite alla produzioni di modellini in scala continuano ad omaggiarlo con iniziative dedicate.

L'ultima di esse, dunque, è firmata HEX Collectibles Studio che ha presentato una figure in scala 1/4, dunque alta all'incirca 65cm, dedicata proprio all'Hokage mentre impugna uno dei suoi kunai e un rasengan nell'altra mano. Potete apprezzare a dovere il modellino in questione tra gli allegati in calce alla notizia o, in alternativa, tramite il link alla fonte con maggiori focus sulla statuetta visto l'elevato prezzo che si aggira tra gli 800 e 1000 dollari.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima proposta di HEX Collectibles, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro ultimo speciale su Sakura Haruno.