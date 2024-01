Naruto, 4 ninja con un passato davvero triste

Anche se l'anime di Naruto ha svariate puntate divertenti, le fondamenta dell'opera sono certamente drammatiche. Molti personaggi, infatti, hanno dei trascorsi incredibilmente infelici, ma anche ben tratteggiati da Masashi Kishimoto. Quali sono le storie che restano più impresse?

La storia di Sasori

Il padre di Kakashi uccise i genitori di Sasori quando era piccolo: Sasori venne quindi affidato a sua nonna, che gli insegnò la marionettistica per distrarlo dalla solitudine che lo attanagliava. Sasori creò delle repliche dei genitori sotto forma di marionetta, ma le abbandonò quando capì che non potevano dargli l'affetto di cui aveva bisogno. Dopo questo evento, sviluppò un'ossessione per le marionette "umane" che lo rese pericoloso.

La storia di Kabuto

Da piccolo, Kabuto perse la memoria dopo la distruzione della sua città natale. Fu trovato da Nono Yakushi, un jonin che gestiva l'orfanotrofio della Foglia. In seguito, Kabuto diventò una spia per Danzo per evitare che togliesse i finanziamenti all'orfanotrofio che lo aveva accolto. Durante una missione, uccise per sbaglio la madre adottiva Nono, che era sotto copertura e non aveva riconosciuto il ragazzino che aveva cresciuto per anni.

La storia di Gaara

Gaara era il portatore del Demone Tasso ad Una Coda. Per colpa di questo fardello, non riusciva a rapportarsi con i bambini della sua età ed era temuto e odiato da tutto il Villaggio della Sabbia. Suo zio Yashamaru fu l'unico ad amarlo e a capirlo ma, sotto ordine del padre di Gaara, tentò di uccidere il nipote, traumatizzandolo per sempre.

La storia di Itachi

Il passato di Itachi è così iconico per l'opera da aver dato l'idea persino per un "What If" di Naruto. L'ex Anbu sterminò il suo intero clan, gli Uchiha, poiché al Villaggio si temeva una guerra civile. Risparmiò solo il fratellino, Sasuke, a cui voleva troppo bene, facendosi inevitabilmente odiare dallo stesso. Ci teniamo a ricordare che Naruto è pieno di personaggi con storie strazianti: dal protagonista stesso a Sasuke Uchiha, passando per Nagato, Kakashi e Obito. La scelta era molto vasta e preferiamo lasciare ai commenti la possibilità di completare questa lista con i background narrativi che vi hanno più colpito.