Naruto, 5 archi narrativi che nel manga rendono meglio dell'anime

Naruto è la leggendaria opera di Masashi Kishimoto, il cui tratto è insostituibile e, anche se nel 2023 è nato il primo manga realizzato da una IA, rimpiazzare l'uomo è difficile. Neanche l'anime di Naruto è come il manga: perché? Attenzione, seguono spoiler su Naruto e Naruto Shippuden.

L'inizio e l'Arco di Zabuza e Haku (Manga: Capitoli 1-33; Anime: Episodi 1-19)

Quando nacque Naruto, Kishimoto colpì Shounen Jump con idee vincenti e disegni accattivanti. Questa parte di storia copre l'introduzione ai personaggi e al mondo dei ninja e si chiude con la prima memorabile missione del protagonista in cui incontra nemici indimenticabili come Zabusa e Haku.

Il salvataggio di Sasuke (Manga: Capitoli 172-238; Anime: Episodi 107-135)

La fuga di Sasuke dal Villaggio per ottenere forza; le battaglie dei ninja della Foglia contro il quartetto del suono, ostacolo al recupero del compagno Uchiha; il climax del confronto tra Naruto e Sasuke. I disegni di Kishimoto qui toccano vette difficilissime da eguagliare e il ritmo, piagato dai flashback nell'anime, è costante.

L'attacco di Alba al Villaggio della Sabbia (Manga: Capitoli 245-281; Anime: Episodi 1-32 di Shippuden)

Il problema qui? i filler. Nell'anime, il salvataggio del Kazekage da morte certa per mano di Sasori e Deidara, due membri di Alba, è allungato da episodi non canonici realizzati piuttosto male. Nel manga, i disegni non cedono e la storia prosegue scorrevolmente.

L'invasione "dei" Pain nel Villaggio della Foglia (Manga: Capitoli 413-453; Anime: Episodi 152-175 di Shippuden)

Per molti la saga di Pain doveva concludere la storia e questo la dice lunga su quanto il manga abbia reso gli scontri con questo villain lirici e monumentali, con il confronto tra Naruto e Pain senza tempo. L'anime sceglie, purtroppo, uno stile di animazione confusionario e difficile da seguire.

La nascita del Decacoda (Manga: Capitoli 640-677; Anime: Episodi 378-393 e 414-431 di Shippuden)

Concludiamo con la parte finale della storia in cui la Quarta Guerra Ninja vede la rinascita del Decacoda. Ritorna, tristemente, un'abbondante dose di filler che ha generato un malcontento totale nella fanbase, la quale ha odiato come è stata gestita una parte già non brillante nel manga.

Preferite il manga o l'anime di Naruto? Fatecelo sapere nei commenti!