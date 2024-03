Naruto, 5 cose che non funzionano nell'arco finale di Kaguya

Spesso accade che i manga si perdano sul finale, non riuscendo a chiudere in maniera convincente quello che è stato raccontato fino a quel momento. Un po' succede anche a Naruto, perciò andiamo a vedere 5 elementi che non funzionano per quanto riguarda l'arco di Kaguya.

Partiamo proprio con la presentazione del personaggio: tutti erano convinti che Madara Uchiha sarebbe stato il villain finale, ma da un momento all'altro appare Kaguya, (così de botto, direbbe qualcuno) togliendo anche forza e identità al suo arrivo. Masashi Kishimoto ha anche raccontato perché ha inserito Kaguya in Naruto.

Al tempo stesso proprio Kaguya manca di caratterizzazione: non è approfondita e quindi la sua minaccia risulta poco impattante, diventando solo il classico villain estremamente bidimensionale.

Altro elemento che non funziona è relativo alle tempistiche. Kaguya viene presentata troppo tardi in Naruto e non c'è il tempo materiale per rendere lo scontro interessante dato che poi c'era in programma pure quello tra Sasuke e Naruto.

L'arrivo di Kaguya poi depotenzia anche il personaggio di Zetsu: il suo tradimento nei confronti di Madara doveva essere un colpo di scena scioccante ma in fin dei conti risulta solo gratuito.

Chiudiamo con la natura "aliena" di Kaguya, elemento inserito un po' di fretta per giustificare il personaggio ma che risulta davvero troppo estraneo alla narrazione di Naruto.

E voi siete d'accordo con i nostri cinque punti? Diteci la vostra nei commenti, e sapevate chi doveva essere in origine il villain finale di Naruto?