Naruto: il 5° Hokage, Tsunade, scende in campo nella figure di IZ Studio

Prendendo in prestito il monumento americano del Monte Rushmore, con i 4 storici presidenti degli USA, anche Masashi Kishimoto ha immaginato qualcosa di analogo nel suo capolavoro, Naruto, per omaggiare i leader del Villaggio della Foglia. A sedere dietro la scrivania di 5° Hokage vi è per la prima volta nella storia del clan una donna, Tsunade.

I 3 ninja leggendari sono ispirati a "Jiraya Goketsu Monogatari" (letteralmente "il racconto di Jiraya il Galante"), una popolare raccolta di 43 racconti scritti a partire dal 1839. Proprio come nella celebre opera giapponese, Tsunade si serve delle arti delle lumache, tecnica peculiare che contraddistingue il personaggio anche all'interno dell'opera. Nel momento più difficile per Konoha, infatti, Tsunade si fa carico del ruolo di Hokage per aiutare il Villaggio della Foglia dopo la morte di Hiruzen Sarutobi.

In onore al suo personaggio, IZ Studio le ha dedicato un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae l'eroina combattere con forza maestosa e coraggio, tipico di un grande leader. La figure in questione, alta ben 31 cm, è già disponibile al preordine al costo di 380 euro a cui vanno ad aggiungersi le eventuali spese di spedizione. La consegna, infine, è attesa durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultima trovata di IZ Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo cosplay di Tsunade a cura di Hana Bunny.