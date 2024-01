Naruto, i 5 episodi più divertenti dell'anime

Naruto è uno dei più importanti battle-shonen della storia: la sua fama dipende anche da un adattamento anime meraviglioso e ricco d'azione, battaglie e trasformazioni. Tuttavia, soprattutto nella prima serie, l'opera di Masashi Kishimoto ha brillato anche sotto un altro punto di vista: la comicità. Scopriamo insieme quali sono le puntate più esilaranti di Naruto!

Il curry della vita (Episodio 157)

Il cibo che dà il titolo alla puntata pare resusciti le persone vicine alla morte, grazie al suo immenso calore. Durante l'episodio, viene utilizzato su Neji, Naruto e Lee. Il curry usato su Lee era contaminata da alcol, perciò ha scatenato il suo "Pugno dell'Ubriaco". Naruto è stato rianimato da una sola dose di curry, mentre Neji è svenuto per la piccantezza del piatto. Una situazione abbastanza esilarante, in effetti.

La nuova alleanza (Episodio 124)

Ancora Rock Lee, sempre con il Pugno dell'Ubriaco. Questa volta si tratta dell'episodio di esordio di questa bizzarra tecnica, che viene utilizzata per cercare di sconfiggere un nemico serioso e potentissimo come Kimimaro. Il "mood" contrastante tra i due ninja è talmente evidente da far ridere a crepapelle gli spettatori.

Nemici? (Episodio 3)

Se in Boruto: Two Blue Vortex c'è stato un abbraccio molto atteso e dolce, in Naruto una delle prime scene a cui assistiamo è un bacio tra il protagonista e Sasuke. No, non è esattamente la stessa cosa. Questo perché l'intera puntata è un insieme di buffonate in cui Naruto, impersonando Sasuke, cerca di dare un bacio a Sakura, ma finisce invece, per errore, per baciare proprio il ninja Uchiha!

Esercitazione di sopravvivenza (Episodio 4)

La puntata in cui Naruto subisce la leggendaria tecnica del "Mille Anni di Morte" di Kakashi. Il maestro del team 7 sfida i suoi allievi a rubargli i campanelli e finisce male per i tre ninja, con il biondo protagonista che è costretto a ricevere una dura lezione dal mentore.

Dietro la maschera (Episodio 101)

Naruto, Sasuke e Sakura cercano di svelare il più grande segreto della serie: cosa si nasconde sotto la maschera di Kakashi. Semplicemente l'episodio più spassoso di tutto l'anime. Cosa ne pensate di questa lista? In attesa di commenti, vi ricordiamo che l'assenza di novità sui nuovi episodi di Naruto allarma i fan.