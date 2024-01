Naruto, 5 filler che vale assolutamente la pena guardare

L'anime di Naruto è pieno di filler assolutamente evitabili, ma ci sono delle eccezioni che meritano un po' di attenzione. Ecco a voi 5 episodi non canonici in Naruto di cui vale la pena fruire.

5 - Sulle orme di Naruto: le strade degli amici

L'arco in questione è ambientato durante il time-skip di Naruto, quando il ninja biondo si allontana dal villaggio per allenarsi con Jiraiya. Grazie a questi filler, gli spettatori scoprono come i Genin rimasti diventino Chunin. Purtroppo, anche se è caratterizzata da una scrittura di discreto livello, questa saga è infelicemente collocata nel mezzo della parte finale di Naruto Shippuden, durante lo svolgimento della Quarta Guerra Ninja: ciò finì per disorientare i fan quando la saga andò in onda.

4 - Potere

6 puntate per un arco che celebra i 500 episodi di Naruto. Il Team Kakashi investiga su un massacro avvenuto in un villaggio vicino. Questo segmento narrativo mette in scena un epico scontro tra il Nove Code e un idra, dimostrando la creatività dei produttori dell'anime.

3 - I dodici ninja guardiani

Saga filler che approfondisce il passato di Asuma, il figlio del Terzo Hokage, come membro dei dodici ninja a guardia di un signore feudale. Questi episodi hanno il merito di mostrare gli sforzi di Naruto per padroneggiare lo stile del vento ed esplorano il personaggio di Asuma, facendo acquisire ulteriore spessore al momento della sua morte.

2 - Kakashi l'Anbu

Questo arco narra una storia riguardante alcune missioni ANBU e le intreccia con il passato di Kakashi Hatake. Le puntate sono intriganti perché mostrano più di un'interazione di Kakashi con Yamato e con Itachi, prima che diventasse un traditore del Villaggio della Foglia. Questa mini-saga dimostra la bravura degli sceneggiatori nell'imbastire anche trame originali.

1 - La liberazione del Sei Code

Il livello di scrittura di questa saga è eccezionale. La trama approfondisce il contenitore del 6 Code, Utakata, imbastendo un racconto su un maestro e un allievo, che ben si sposa con la collocazione di queste puntate, ovvero post-morte di Jiraiya. Cosa ne pensate di questa lista? In attesa dei commenti, vi ricordiamo che, forse, i nuovi episodi celebrativi di Naruto sono stati cancellati.