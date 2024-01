Naruto, 5 filler da evitare assolutamente: non guardateli!

L'anime di Naruto dura ben 720 episodi. Purtroppo, non tutte le puntate rientrano nel canone narrativo del manga e, in diverse occasioni, si riducono a contenuti "anime-original" di poco conto. Anche se esistono filler di qualità come in Boruto: Naruto Next Generations, non è il caso di quelli elencati in questa Top - anzi - Flop 5.

5 - La Vita Paradisiaca in barca

Iniziamo questa lista con un arco inconcludente in cui Yamato, Gai e Naruto devono recarsi al Villaggio del Fulmine per allenarsi con Killer Bee. Non vengono offerti spunti interessanti di trama, né ci sono scontro davvero capaci di intrattenere. L'unica nota curiosa e divertente è la puntata in cui i "Cloni d'Ombra" di Naruto scioperano, scoprendo di avere una personalità.

4 - L'apparizione del Tre Code

La saga in questione segue tre gruppi differenti alla ricerca del portatore del Tre Code: i ninja della Foglia, l'Akatsuki e Orochimaru. Questi filler non riescono ad intrattenere e non catturano l'interesse dello spettatore nemmeno con l'aggiunta di un background narrativo per Isobu, la Forza Portante del Tre Code che, nel manga, non aveva ricevuto alcun approfondimento.

3 - Lo Tsukuyomi Infinito

L'arco della Quarta Guerra Ninja è pieno di filler e interrompe l'avanzamento della storia nel suo climax: l'attivazione dello Tsukuyomi Infinito. Gli episodi in questione mettono al centro della scena personaggi secondari come Tenten che, intrappolati nello Tsukuyomi Infinito, vivono la loro realtà perfetta. Non propriamente una narrazione di alto livello.

2 - Tutta quello che succede dopo l'arco narrativo del salvataggio di Sasuke

La prima parte del manga di Naruto si conclude con la saga del recupero di Sasuke. L'anime invece, prima di passare a Shippuden, e quindi all'adattamento della parte 2 del manga, si dilunga in svariati episodi non canonici che non aggiungono nulla all'opera e sono tutti autoconclusivi.

1 - I luoghi di Konoha

Le puntate di questa saga flashback di Shippuden strizzano l'occhio alla prima serie, ma in modo poco stimolante e con pigrizia. La narrazione rallenta e aggiungere all'anime altri spezzoni comici e momenti dimenticabilissimi. Avete mai visto qualche filler di Naruto? Quale credete che possa essere meritevole di attenzione? Fatecelo sapere nei commenti.