Naruto: 5 momenti chiave dell'amicizia tra Naruto e Sasuke

Naruto Uzumaki ha attraversato tante difficoltà nel corso del manga. Alcune di queste sono state affrontate con successo fin da subito, altre invece hanno richiesto del tempo. E una di queste è l'amicizia con Sasuke Uchiha, eterno rivale e fratello di battaglia, con il quale ha costruito nel tempo un rapporto molto particolare.

Andando in ordine cronologico, scopriamo i cinque momenti più importanti dell'amicizia tra Naruto e Sasuke nel corso del manga. Si parte ovviamente dal loro incontro dopo la distruzione del clan Uchiha: quando il giovane Naruto passeggiava per la strada, vide il giovane Sasuke che era rimasto ormai da solo. I due non si rivolsero la parola, anzi, eppure iniziò a formarsi un legame: erano rimasti entrambi da soli, e contemporaneamente non furono più soli.

Ci sono tanti momenti sui due durante la saga di Zabuza, all'inizio del manga di Naruto. Tuttavia, ne scegliamo soltanto uno con il momento in cui Sasuke difende Naruto dall'attacco di Haku, rischiando la vita, e provocando l'utilizzo del chakra della Volpe a Nove Code. Il terzo momento è la prima grande battaglia nella Valle dell'Epilogo, fine della prima fase della storia. La furia di Naruto, la decisione di Sasuke, la conclusione della battaglia con la vittoria dell'Uchiha fu un'ulteriore solidificazione del legame costruito tra i due.

Passando alla fase post timeskip, tra i vari momenti che hanno segnato la vita dei due, il più significativo è forse il nuovo incontro nella base di Orochimaru, quando Sasuke si dimostrò cambiato, mentre Naruto aveva convinzioni ancora più ferree. L'ultimo di questi cinque momenti è naturalmente la seconda battaglia nella Valle dell'Epilogo, quando Sasuke ammise la sua sconfitta e accettò il desiderio di Naruto. Finalmente, l'Uchiha si era lasciato alle spalle tutto ciò che aveva fatto, alla fine di uno degli scontri più belli di Naruto.