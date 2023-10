Naruto, 5 momenti che dimostrano che Sakura NON è inutile

Pur addossandosi tutto l'odio della fanbase media, Sakura Haruno è uno dei personaggi migliori di Naruto, nonché quello la cui crescita è più marcata ed evidente rispetto agli altri compagni. Da ragazzina indifesa, la vediamo fare squadra con i due ninja migliori della storia. Ecco 5 momenti di Naruto che dimostrano che Sakura NON è inutile.

Nel sondaggio di popolarità globale che ha portato all'uscita del one-shot sul Rasengan di Minato Namikaze, Sakura si è classificata in terza posizione. Sono in molti ad aver accusato i fan di Sakura di aver manipolato il sondaggio di Naruto, ma forse questo dato è anche sintomo di un cambiamento nella community di appassionati. Sakura non è inutile e questi cinque momenti lo dimostrano.

Prima volta in cui Sakura dimostra il suo immenso coraggio è nella scena memorabile in cui con un kunai taglia i suoi preziosi capelli per sfuggire alla presa di una kunoichi del Villaggio del Suono. Così facendo non solo abbandona la fragilità del passato, ma per la prima volta riesce a difendere i suoi compagni di squadra che fino a quel momento l'avevano sempre protetta.

L'effettiva utilità di Sakura diviene maggiormente evidente con il time-skip di Naruto Shippuden. Al fianco della Sannin Tsunade, Sakura diviene un ninja medico eccezionale che possiede un controllo del chakra fuori dal comune. La vediamo pareggiare se non addirittura superare le doti della sua maestra già nella Saga del Salvataggio del Kazekage, quando sviluppa un antidoto che salva la vita di Kankuro. Le use capacità impressionano persino la Vecchia Chiyo.

Sakura non è solamente un medico abilissimo, ma anche un combattente dalla potenza eccezionale. Proprio come la sua maestra ha sviluppato una forza devastante. Dimostra la sua utilità in combattimento contro Sasori, il ninja marionettista dell'Akatsuki. Questa è la prima volta che la vediamo sconfiggere un avversario, peraltro dalle capacità straordinarie.

Il ruolo di Sakura nella Quarta Grande Guerra Ninja è fondamentale. Non solo cura i numerosi feriti della fazione alleata, ma è anche importantissima sul fronte. È solamente grazie alle sue doti se Obito ha potuto utilizzare il suo Kamui per riportare Sasuke indietro da una dimensione alternativa in cui era stato relegato da Kaguya.

Alla fine di Naruto Shippuden, Sakura decide di non restare mai più indietro ai suoi compagni e decide di dare il suo contributo nello scontro con Kaguya Otsutsuki. Sebbene in molti facciano finta di non notarlo, è anche grazie a Sakura se Naruto e Sasuke hanno potuto sigillare Kaguya.