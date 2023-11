Naruto, 5 momenti da incorniciare nella prima saga dell'anime

Durante la prima saga di Naruto ci sono stati momenti iconici rimasti davvero nell'immaginario collettivo degli appassionati e non solo: sceglierne cinque non è stato facile ma ecco quali sono quelli davvero da incorniciare.

Il momento in cui Rock Lee si libera dei pesi alle gambe nello scontro con Gaara rimarrà per sempre iconico, così come tutto quel combattimento giocato su velocità da una parte e il rimanere immobili dall'altra, davvero incredibile. Tra l'altro ve le ricordate tutte le prove dell'esame Chunin in Naruto?

E la pericolosità delle apparizioni di Itachi? Sia quando arriva la prima volta con Kisame al villaggio sia quando i due membri dell'Akatsuki fuggono dopo lo scontro con Jiraiya: quei campanellini che suonano ancora li sentiamo nella testa.

Facciamo anche un po' i sentimentali e inseriamo la morte di Haku e Zabuza uno accanto all'altro sul ponte: due villain che vengono elevati da Kishimoto e sono rimasti davvero nel cuore di tutti i fan.

Ma poi quando Gaara arriva a salvare Rock Lee contro Kimimaro? Due personaggi agli antipodi fino a quel momento che collaborano per sconfiggere uno dei nemici più potenti che i giovani ninja hanno affrontato durante la prima serie di Naruto. Qua invece la top 5 dei ninja più forti della prima parte di Naruto.

E chiudiamo ovviamente con Naruto vs Sasuke alla fine dell'anime, tantissimi momenti da incorniciare per uno scontro che davvero rende onore al rapporto fra i due e a tutto il percorso che i giovani ninja avevano fatto fino a quel momento.

Voi siete d'accordo con queste scelte? Quali sono i vostri momenti da incorniciare nella prima parte di Naruto? Diteceli tutti nei commenti!