Naruto, i 5 momenti più tristi della vita dell'Uzumaki: lacrime assicurate

In questo 2023 Masashi Kishimoto è tornato a emozionarci. L'autore di Naruto ha lanciato il one-shot su Minato Namikaze, oltre che aver avviato la serializzazione di Boruto: Two Blue Vortex. Ad averci fatto innamorare della sua scrittura, però, sono le situazioni drammatiche che Naruto Uzumaki ha affrontato durante il suo percorso.

Naruto è un capolavoro amatissimo dai fan. Anche per Google Naruto è l'anime più famoso di sempre, ma per quale motivo è così tanto celebre? Uno dei fattori principali è la connessione emotiva che lettori e spettatori hanno formato con il protagonista Naruto Uzumaki.

La vita di Naruto non è stata delle più semplici e in molti si sono rivisti in lui. Naruto ci viene presentato come un orfano emarginato e incompreso che disperatamente cercava di attirare su di sé l'attenzione degli adulti. Ma quali sono stati i 5 momenti più tristi della vita di Naruto Uzumaki?

Già dai primi capitoli, Naruto è in grado di farci emozionare. Il protagonista viene inizialmente descritto come un burlone spensierato, ma quando fallisce l'esame finale dell'Accademia Ninja rivela i suoi veri sentimenti. Il discorso che il maestro Iruka fece a Naruto quando questi si lasciò trasportare dal malvagio Mizuki è in grado di toccare l'animo!

Un altro momento molto triste avviene durante il combattimento contro Pain. Arrivato trionfante per salvare i suoi amici, Naruto viene infine inchiodato al terreno. Pain e Naruto sono due facce della stessa moneta, ma quando il leader di Akatsuki chiede al ninja di Konoha di cercare una soluzione all'infinito ciclo d'odio e violenza, Naruto non riesce a trovare una risposta. Questo fu un duro colpo emotivo per una persona dai forti ideali come Naruto, che peraltro in quel momento vide il suo villaggio raso al suolo, numerosi dei suoi amici morti o feriti, e Hinata lottare per lui. Per Naruto quella fu una dura sconfitta da accettare.

Durante l'allenamento con Killer Bee antecedente alla Quarta Guerra Ninja, Naruto si rese conto di non aver ancora accettato il suo passato. Per poter legare con la Volpe a Nove Code, dovette prima combattere la sua personalità oscura nascosta in un angolo remoto del suo animo. Sebbene fosse divenuto l'eroe di Konoha, il Naruto oscuro era ancorato alla sofferenza del passato.

Uno dei momenti più tristi di sempre di Naruto, e non solo, è quando il protagonista venne a sapere della morte del suo maestro Jiraiya. Il Sannin cadde sotto i colpi dell'Akatsuki e Naruto incolpò l'Hokage Tsunade per aver acconsentito quella missione pericolosa e solitaria. Momento più toccante avviene quando Naruto viene sfiorato alla spalla dallo spirito di Jiraiya, che per lui fu come una figura paterna che riuscì a colmare il vuoto nel suo cuore.

Le scene più tristi di Naruto avvengono quando, in momenti separati, finalmente il protagonista incontra i suoi genitori. La riunione di Naruto con Minato e Kushina avviene solamente per pochi momenti, ma questi sono colmi d'emozione. Le parole di entrambi sono state utili a Naruto per accettare il suo destino di Forza Portante e per colmare la grossa mancanza dovuta alla loro assenza.