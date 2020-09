Naruto: ecco 5 motivi per cui l'Organizzazione Alba è superiore alla Kara

La serie originale di Naruto è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi nemici e antagonisti, tutti ben caratterizzati, e tra questi troviamo sicuramente i membri dell'organizzazione conosciuta come Akatsuki, un gruppo di ninja traditori di livello S che ha saputo catturare l'attenzione dei fan da subito per i loro particolari obiettivi.

Introdotta nel capitolo 139 e nell'episodio 80, Akatsuki è stato un punto fermo nell'universo creato da Masashi Kishimoto, che ha svolto un ruolo fondamentale nell'avanzamento della trama. Vista la recente apparizione della Kara nella serie sequel di Boruto, abbiamo stilato una breve lista per evidenziare la superiorità dell'organizzazione Alba rispetto alla nuova arrivata.

Come primo punto troviamo il coinvolgimento emotivo e personale riguardante alcuni dei personaggi principali. Itachi, Madara, Orochimaru, sono tutti personaggi che hanno instaurato nel corso dei capitoli legami più o meno profondi con i protagonisti, e che hanno di conseguenza portato a scene commoventi, intense, e capaci di rimanere nelle menti dei lettori per molto tempo.

La seconda motivazione riguarda il fatto di percepire Kara come una mera copia dell'organizzazione Alba. Se le avventure del figlio di Naruto ci hanno mostrato più volte somiglianze con l'opera di Kishimoto, e qualche novità, come i marchi Karma, il clan alieno Otsutsuki, la presenza di un team di nemici così poco originale lascia alquanto delusi.

Il terzo motivo si lega strettamente al precedente. I villain appartenenti alla Kara presentati finora non possono essere minimamente paragonati ai membri dell'Akatsuki, tutti perfettamente caratterizzati, con personalità, atteggiamenti e storie completamente uniche, basti pensare a Tobi e Itachi.

Passiamo poi a considerare lo stile e il design con cui le due organizzazioni si presentano. Da una parte troviamo una veste nera, con delle nuvole rosse e contorni bianchi, diventata uno dei simboli della serie Naruto, dall'altra troviamo dei semplici e anonimi mantelli neri.

Infine come ultimo punto va sottolineato che tra i membri di Alba si trovavano molti degli avversari più potenti dell'intera serie, cosa che vale solo in minima parte per quanto riguarda Kara, solo se si considera il personaggio di Jigen.

Cosa ne pensate di questo confronto senza pari? Siete d'accordo con quanto detto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che Emma Watson è diventata Sakura grazie ad una fanart, e vi lasciamo a delle immagini che hanno ripercorso la crescita di Naruto.