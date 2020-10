Naruto: 5 personaggi di Bleach che non avrebbero alcuna speranza contro il Settimo Hokage

I fan dei principali battle shonen amano discutere su quale sia il protagonista più forte tra le varie serie. Tra chi afferma che Goku sia invincibile e chi, invece, controbatte affermando che Saitama è il più forte, immaginiamo una battaglia tra Naruto e dieci personaggi di Bleach.

In qualità di Settimo Hokage e di ninja più forte di Konoha, la difesa del Villaggio della Foglia spetta a Naruto. Tuttavia, dopo aver dovuto affrontare Kaguya, l'Hokage è costretto a vedersela con delle figure piuttosto strane per l'universo creato da Masashi Kishimoto, i protagonisti di Bleach. I Soul Reapers potrebbero sicuramente dare filo da torcere a Naruto; scopriamo cinque personaggi che verrebbero sconfitti da lui e altri cinque che, invece, potrebbe sconfiggerlo.

Un personaggio contro cui Naruto avrebbe vita facile è Sado Yasutora. Nel corso di Bleach, "Chad" non ha trionfato molte volte e anche dopo aver risvegliato i suoi pieni poteri è stato sconfitto da un Arrancar. L'Hokage lo eliminerebbe in men che non si dica.

Contro Retsu Unohana, molto probabilmente Naruto non avrebbe possibilità. Grazie alla sua esperienza in battaglia e all'abilità di curare ferite letali, il Kenpachi originale metterebbe in seria difficoltà Naruto, costringendolo a utilizzare la modalità eremitica.

Dinanzi a Orihime Inoue, il protagonista della serie di Kishimoto non dovrebbe nemmeno impegnarsi seriamente. Nonostante un buon potenziale, Orihime ha infatti la pessima reputazione di perdere la maggior parte dei suoi combattimenti.



Come Retsu, anche Kisuke Urahara potrebbe sconfiggere Naruto. In Bleach, Kisuke ha mostrato abilità e intelligenza superiori alla media, ponendolo su un livello di molto superiore rispetto ad altri Soul Reapers.



Renji Abarai non costituirebbe una seria minaccia per Naruto, il quale troverebbe le sue tattiche più divertenti che pericolose. Dunque, un loro ipotetico scontro vedrebbe l'Hokage uscire vincitore.

Ma con Ichigo Kurosaki, Naruto non avrebbe alcuna possibilità. Oltre a essere il personaggio più forte di Bleach e ad avere una forza illimitata, Ichigo è in grado di curarsi completamente da qualsiasi danno. In una loro battaglia, il protagonista di Bleach potrebbe dunque concentrarsi esclusivamente sulla fase offensiva.



Jinta e Ururu, anche in coppia, verrebbero distrutti anche solamente dalle copie di Naruto. Una netta sconfitta per il duo di Bleach. Ma con Kenpachi Zaraki la situazione sarebbe diversa. Kenpachi ha un potenziale addirittura migliore di Ichigo, e Naruto soccomberebbe in un confronto.

Un altro protagonista di Bleach che non avrebbe speranze contro Naruto è Kugo Ginjo, sconfitto addirittura da un Ichigo il quale aveva appena recuperato i suoi poteri da Soul Reaper. L'ultima battaglia tra Naruto è i personaggi di Bleach è quella con Aizen Sousuke. Aizen è in grado di alterare la mente dei suoi rivali e molto probabilmente Naruto verrebbe soggiogato da lui.

E voi che ne pensate di questi particolari scontri? Fateci sapere la vostra, ma prima guardate questo commovente tributo a uno dei protagonisti di Naruto. Inoltre, gli appassionati del franchise di Kishimoto apprezzeranno sicuramente questo cosplay di una delle figure femminili di Naruto.