Naruto, 5 personaggi fortissimi che non sono stati riesumati nella 4° Guerra Ninja

Purtroppo, la saga della Quarta Guerra Ninja di Naruto è piena di filler. Anche se è una fase dell'opera in cui vengono resuscitate diverse vecchie conoscenze del mondo ninja - cosa che non è esattamente il top, narrativamente parlando -, più di un personaggio che avrebbe meritato di tornare in scena è stato ignorato. Occhio, seguono spoiler!

Danzo Shimura

Il rivale del Terzo Hokage era un ninja dalla potenza impressionante. Dotato di un braccio fatto di cellule di Hashirama, ricoperto di Sharingan impiantati artificialmente, aveva sia le abilità dei Senju che quelle degli Uchiha. Se fosse stato riportato in vita, avrebbe creato sicuramente scompiglio, ma il fatto che non sia stato preso in considerazione può derivare dal Sigillo Inverso Tetragramma che distrusse completamente il suo corpo prima che Danzo morisse.

Kushina Uzumaki

La madre di Naruto aveva una forza fisica devastante ed era un'esperta nei jutsu di Sigillo, quindi avrebbe fatto comodo in battaglia e sarebbe stato interessante vederla interagire con Minato e con il protagonista.

Shisui Uchiha

L'amico di Itachi era un guerriero formidabile che, quando dava il massimo, era superiore persino al noto fratello di Sasuke. Si tolse la vita dopo il furto del proprio occhio - opera di Danzo - e il corpo non venne mai trovato.

Sakumo Hatake

Il padre di Kakashi era così abile che si diceva fosse più forte anche dei tre ninja leggendari di Naruto. La Zanna Bianca della Foglia morì a causa di alcune scelte difficili sul campo di battaglia e rivederlo in azione nella Quarta Guerra Ninja sarebbe stato spettacolare.

Jiraiya

L'ex ninja leggendario è il protagonista di uno dei momenti più tristi della vita di Naruto. L'esorbitante numero di tecniche a sua disposizione, dal Rasengan alla Modalità Eremetica, avrebbero reso molti scontri ancora più dinamici e sorprendenti, ma Kabuto non riuscì a recuperare il DNA del personaggio, rendendogli impossibile la resurrezione.

E voi, chi avreste voluto rivedere nell'arco narrativo finale di Naruto? Ditecelo nella sezione commenti!

