Naruto: 5 personaggi che meriterebbero una serie spin-off

L'universo narrativo di Naruto sta proseguendo con il suo sequel, Boruto: Naruto Next Generations, ma nonostante ciò, Masashi Kishimoto avrebbe potuto ampliare la trama esplorando il background di alcuni dei ninja più iconici del Villaggio della Foglia. Ecco cinque shinobi di Konoha che avrebbero meritato una serie tutta loro.

Primo spin-off di cui Kishimoto potrebbe prendersi cura è quello dedicato a Hiruzen Sarutobi, colui che ha addestrato i tre Sannin Leggendari. La serie principale non ha mai esplorato la storia alle spalle di uno dei ninja più esperti di Konoha e un'opera parallela potrebbe svelare come abbia ereditato la posizione di Hokage da Tobirama. Inoltre, questa serie spiegherebbe come abbia fatto Hiruzen a controllare tutte le cinque nature del chackra, oltre che narrare le vicende dei piccoli Jiraiya, Orochimaru e Tsunade.

Impossibile non citare Jiraiya, probabilmente il personaggio più esilarante, carismatico, potente e furbo dell'intera serie. Molti appassionati ritengono che il Sannin non sia stato mostrato abbastanza, salvo per il tempo trascorso ad addestrare Naruto e la sua missione nel Villaggio della Pioggia. Un manga incentrato sulla sua figura potrebbe narrare il suo viaggio romantico alla ricerca del vero amore, oltre che raccontare le sue epiche imprese.

Shisui Uchiha è ritenuto da molti come uno dei più forti del suo clan. Il suo potenziale è stato dunque ampiamente sprecato. Nonostante la giovane età, Shisui era in grado di utilizzare uno jutsu in grado di teletrasportarlo, oltre che uno dei più potenti Genjutsu, il Kotoamatsukami, tecnica che permette di manipolare le menti altrui.

La fama di Sakumo Hatake, meglio conosciuto come Zanna Bianca della Foglia, rivaleggia persino con quella dei leggendari Sannin. Dietro il padre di Kakashi, però, si nasconde un alone di mistero. Come sappiamo, il tema del sacrificio sarebbe il fulcro centrale dello spin-off, ma questa serie potrebbe finalmente gettare luce sul passato di Kakashi e sulla sua figura paterna.



Una serie su Minato Namikaze sarebbe assolutamente imperdibile e andrebbe a completare una trilogia composta dalle avventure di Naruto e Boruto. Il Lampo Giallo della Foglia è universalmente riconosciuto come il ninja più veloce, affascinante e iconico di tutto il mondo ninja. Il suo Flying Raijin Jutsu gli permette di creare porte spazio-temporali con cui trasportarsi su qualsiasi superficie da lui segnata; sfruttando questa tecnica avremmo visto alcuni dei combattimenti migliori. Quale altro personaggio secondo voi meriterebbe uno spin-off? Sei anni fa andava in onda una delle puntate più emozionanti di Naruto Shippuden. La Volpe a Nove Code sprigiona il suo potere in questo cosplay in bodypaint di Naruto.