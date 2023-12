Naruto, i 5 personaggi più negativi del manga

L'idea di Naruto per quanto riguarda i personaggi è sempre rivolta alla positività e alla redenzione, ma ce ne sono alcuni veramente negativi che non sembrano voler fare qualcosa per cambiare davvero. Ecco i nostri cinque.

Cominciamo con Kabuto, villain che ha un arco evolutivo davvero sorprendente nel manga ma che riesce sempre a dimostrarsi cattivo anche solo per il gusto di esserlo.

Così come lo Zetsu nero, emanazione della volontà di Kaguya ma senza alcuna parte positiva nel suo carattere e nelle sue azioni, capace di orchestrare un piano di anni e anni per riportare in vita la sua padrona.

Mettiamo poi anche Madara Uchiha visto che è stato il villain di gran parte di Naruto e non si fa alcuno scrupolo a uccidere o passare sopra chiunque per ottenere ciò che vuole.

Danzo ha delle motivazioni anche comprensibili ma non guarda davvero in faccia a nessuno, trama nell'ombra ed è pronto a sacrificare chiunque per il bene del villaggio, senza che questo gli causi praticamente dilemmi morali.

Chiudiamo con Rasa, il padre di Gaara, che ha cresciuto un figlio nella disperazione facendolo diventare un violento psicopatico fin da ragazzino. Non il miglior modello genitoriale.

E secondo voi sono questi i personaggi più negativi di Naruto? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco le 5 tecniche più assurde di Naruto e già che ci siete i 5 personaggi di Naruto che avrebbero meritato più spazio.