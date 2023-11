Naruto: i 5 personaggi più profondi di tutta la serie

Nel corso della sua storia Naruto ci ha regalato dei personaggi davvero incredibili, ma quali sono i cinque più profondi? Proviamo a fare questa classifica prendendone in esame la psicologia, le motivazioni e tutto quello che li caratterizza.

Cominciamo con Pain, villain che all'inizio sembrava volesse soltanto distruggere tutto ma che invece si è rivelato uno dei personaggi più profondi e stratificati di tutto Naruto, capace addirittura di mettere da parte la propria vendetta per dare fiducia al ninja che l'aveva sconfitto.

Anche Itachi lo credevamo un semplice pazzo sanguinario e invece era un personaggio che aveva a cuore il proprio villaggio ma soprattutto il fratello più piccolo, per il quale ha davvero rinunciato a tutto senza guardarsi più indietro.

E Gaara? Arrivato come villain senza ragione diventa man mano che si prosegue un personaggio sfaccettato, profondo e capace di enorme empatia, addirittura finendo per essere acclamato dal proprio villaggio come Kazekage.

Discorso simile si potrebbe fare per Zabuza, all'apparenza mercenario senza scrupoli ma con un'emotività profonda e nascosta a tutti capace di esplodere soltanto alla fine. E infatti il suo è uno dei momenti da incorniciare della prima saga di Naruto.

Chiudiamo con Kakashi, personaggio sfaccettato e misterioso che si rivela pezzo dopo pezzo man mano che la storia procede, dal suo passato alle sue aspirazioni fino all'amore per il Villaggio della Foglia e per i suoi amici.

E voi siete d'accordo con questa top 5 o no? Quali sono secondo voi i cinque personaggi più profondi di Naruto? Diteceli tutti nei commenti! Noi vi lasciamo anche i 5 ninja più forti della prima serie di Naruto.