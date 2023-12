Naruto: 5 personaggi rappresentati meglio nell'anime rispetto al manga

Masashi Kishimoto ha sicuramente investito molto tempo nella creazione e nello sviluppo di personaggi rilevanti nell’universo di Naruto, soprattutto se si tratta di ninja vicini al protagonista. Tuttavia, l’adattamento ad opera dello studio Pierrot ha donato più spessore ad alcuni di loro, rappresentandogli persino meglio.

Ecco, quindi, la top 5 dei personaggi trattati meglio e più approfonditamente nell’anime di Naruto rispetto al materiale originale presente nel manga. Iniziamo da Sakura Haruno, unica ragazza a far parte del team 7 che nell’anime ha un’evoluzione molto più marcata, evidenziata in molti scontri con avversari pericolosi ai quali riesce a tenere testa senza aver bisogno degli interventi tempestivi di altri ninja. Ciò la rende una grande kunoichi nell’anime, indipendente e abile, non solo nelle tecniche curative.

Passiamo ad un’altra kunoichi del villaggio della Foglia: Hinata Hyuga. Perennemente sottovalutata e adombrata da suo cugino Neji, la timida Hinata ha sempre faticato a confrontarsi con gli altri, e se nel manga viene mostrata come insicura e ricopre un ruolo quasi sempre marginale, nell’anime gli autori hanno preso tempo e spazio per presentare la sua crescita, arrivando a colpire Pain con l’intento di salvare il suo amato Naruto.

Arriviamo a Itachi Uchiha, ninja traditore di Konoha per aver sterminato il suo clan, e successivamente essersi unito all’organizzazione Akatsuki. La principale differenza tra anime e manga qui si ritrova nell’adattamento animato di quanto raccontato nelle due light novel dedicate al personaggio, che aggiunge molti dettagli alla sua storia e aiuta a comprendere il suo punto di vista e la difficilissima decisione che ha dovuto prendere per il bene del villaggio.

Proseguiamo con Asuma Sarutobi, figlio del Terzo Hokage e maestro del Team 10, approfondito in alcuni dei filler dell’anime, come nell’arco dei dodici ninja guardiani, incentrato sul suo passato come Jonin della Foglia e soprattutto il suo complicato rapporto col padre. Concludiamo questa classifica con Jiraiya, mentore di Naruto nonché uno dei tre leggendari Sannin del villaggio della Foglia, che nel manga viene rappresentato inizialmente come un giocherellone pieno di vizi, mentre l’anime si sofferma molto di più nel donargli un’aura da maestro e guida fondamentale per il protagonista.

Per concludere, ecco una statua dedicata al Susanoo di Sasuke, e uno splendido cosplay di Konan dell’Akatsuki. Fateci sapere cosa ne pensate di questa classifica nella sezione commenti.