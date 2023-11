Naruto, le 5 saghe migliori in assoluto di tutto il manga

Nel corso del suo manga Masashi Kishimoto ci ha regalato degli archi narrativi splendidi: facciamo allora una top 5 delle migliori saghe viste nel corso di Naruto, mettendole in ordine temporale nel corso della storia.

Cominciamo con la saga di Zabuza e Haku, in cui il trio Naruto, Sasuke e Sakura assieme a Kakashi ha un primo assaggio della pericolosità del mondo ninja: e poi quanto rimane ancora poetico il personaggio di Zabuza e tutto lo scontro finale sul ponte.

Passiamo poi all'esame per diventare Chunin, una saga talmente bella che racchiude scontri incredibili e momenti memorabili, come Rock Lee vs Gaara o Naruto contro Neji, senza contare tutte le prove nella foresta e l'ombra di Orochimaru.

Poi mettiamo la saga per il recupero di Sasuke con tutti gli scontri incredibili fra i giovani ninja e i membri del quartetto del suono, assieme al combattimento finale tra Naruto e Sasuke, in cui abbiamo visto un Rasengan diverso dal solito (qua tutti i Rasengan di Naruto dal più debole al più forte).

Anche la saga di Sasuke vs Itachi è fra le migliori: un confronto anticipato fin dall'inizio del manga che si risolve in una maniera totalmente inaspettata e che ha conquistato tutti i lettori del manga.

Chiudiamo con l'attacco di Pain al Villaggio della Foglia, con Naruto che risolve praticamente da solo la situazione, la verità dietro uno dei villain più stratificati dell'opera e un combattimento tra i due davvero incredibile. Infatti Pain è nella top 5 dei personaggi più profondi di Naruto.

Ma voi siete d'accordo con queste scelte oppure no? Quali sono le vostre saghe preferite di Naruto? Ditecelo nei commenti qua sotto!