Naruto, 5 scene indimenticabili con protagonista Sasuke

Alleato, villain, nemesi, amico. Sasuke è stato di tutto e di più all'interno di Naruto, perciò vogliamo scegliere cinque momenti che sono rimasti iconici con protagonista l'ultimo membro del clan Uchiha.

Cominciamo con il momento in cui rischia la vita per salvare Naruto nello scontro con Haku: Sasuke si para davanti agli aghi del villain e per la prima volta ci fa capire di non essere soltanto un personaggio bidimensionale.

E lo scontro con Gaara in cui usa per la prima volta il suo Mille falchi? Altro momenti incredibile di Sasuke che torna dall'allenamento con Kakashi pronto a sconfiggere uno degli avversari più temibili della prima parte di Naruto. Tra l'altro ecco perché l'amicizia tra Naruto e Gaara è la sintesi perfetta del manga.

Mettiamo poi il momento in cui si trasforma totalmente con il sigillo maledetto di Orochimaru nello scontro alla Valle della fine con Naruto.

E la prima volta che si rincontrano lui e il resto del gruppo? Un momento estremamente atteso da tutti i fan dell'opera che si sono trovati davvero spiazzati di fronte allo sguardo vagamente apatico di Sasuke.

Chiudiamo con il Kirin utilizzato nello scontro con Itachi, l'asso nella manica inaspettato di Sasuke che diventa una delle sue tecniche più forti e accattivanti.

E voi quali momenti scegliereste? Diteceli nei commenti, noi vi lasciamo a 5 momenti chiave che hanno reso Naruto un capolavoro.