Naruto, le 5 scene migliori di cui Kakashi Hatake si è reso protagonista

Conosciuto come il ninja copiatore oppure Kakashi Hatake dello Sharingan, il Sesto Hokage di Konoha è uno dei personaggi più iconici dell'opera scritta e illustrata da Masashi Kishimoto. Amatissimo dai fan per via del suo carattere, della sua backstory e del suo design, è stato protagonista di alcune delle scene migliori della serie.

Kakashi non è mai comparso nel manga di Boruto per motivi mai meglio specificati. Eppure, non c'è di che da preoccuparsi. Kakashi sarà al centro degli eventi della trama dei nuovi episodi di Naruto in arrivo per il 20° anniversario dell'anime, ma in attesa di poterlo rivedere in azione ripercorriamo alcune delle sue gesta più iconiche.

All'inizio di Naruto Kakashi dimostra il suo grande valore. La prima missione degna di nota del Team 7 è quella nel Paese delle Onde, dove i protagonisti devono scortare il costruttore di ponti Tazuna. Ad assalirli per volere di un boss della mafia è il ninja assassino della Nebbia Zabuza Momochi. Lo scontro tra Kakashi e Zabuza è memorabile ed è uno di quelli che ci fece innamorare della serie. Anche per scene come questa Kakashi è uno dei migliori maestri in Naruto.

Ancora nella prima serie, Kakashi ebbe modo di confrontarsi con Itachi Uchiha, colui verso il quale Sasuke cercava vendetta. Sebbene non sia uno scontro ai massimi livelli, visto e considerato quello di cui i due dimostreranno di essere capaci, quella tra Kakashi e Itachi è una delle battaglie con maggiore appeal. Il ninja della Foglia riesce a sopravvivere allo Tsukuyomi dell'Uchiha, ma chissà di cosa avremmo potuto godere con un combattimento senza freni.

Passando in avanti a Naruto Shippuden, Kakashi ci regala una delle scene più struggenti. Già segnati dalla morte di Jiraiya, Kakashi sacrifica la propria vita per il bene della nuova generazione sacrificandosi contro Pain, il leader di Alba che poco prima aveva raso al suolo Konoha.

Star dello scontro con Kaguya Otsutsuki sono Naruto, Sasuke e Sakura. Tuttavia, l'apporto di Kakashi è assolutamente prezioso. È in questo combattimento che il maestro del Team 7 riesce a utilizzare Susanoo grazie all'ultimo regalo dell'amico Obito, un qualcosa di impensabile per un non Uchiha.

Scene migliori di Naruto con Kakashi come protagonista sono quelle con Obito. Il suo flashback è intriso di forti emozioni, le quali sfociano nel combattimento tra presente e passato nella dimensione alternativa del Mangekyo Sharingan. Questo confronto tra Kakashi e Obito è assolutamente uno dei migliori di sempre in uno shonen.