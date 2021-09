Naruto, le 5 tecniche più forti di Sasuke Uchiha: dalla più scarsa alla migliore

Masashi Kishimoto è riuscito a creare un mondo enorme, con i ninja che sono riusciti a sviluppare tante tecniche diverse e variegate. La scelta tra attacchi elementali, tecniche di supporto e tantissimo altro ancora ha reso gli scontri sempre divertenti e unici, improntati sulla tattica e strategia dei personaggi di Naruto.

Il mangaka ha inevitabilmente focalizzato l'attenzione su alcuni personaggi in particolare. Uno di questi è Sasuke Uchiha, rivale del protagonista Naruto Uzumaki e uno dei personaggi più importanti della serie. In quanto membro del clan Uchiha, ha molte tecniche a disposizione tra Sharingan e Arte del fuoco, ma nel corso della storia ha imparato anche tanto altro ancora. Quali sono le cinque tecniche più forti di Sasuke?

Partiamo dalla quinta posizione con il Mille Falchi, conosciuto anche come Chidori. La tecnica insegnatagli da Kakashi Hatake è forte già di suo, ma con lo Sharingan e tutta l'esperienza accumulata, Sasuke è riuscito a renderla anche molto versatile. Un'altra tecnica elettrica occupa la quarta posizione, il Kirin. Utilizzata per la prima volta contro Itachi Uchiha, richiede una situazione particolare per essere attivata, ma il suo effetto è a dir poco devastante.

Si passa poi a due tecniche innate del Mangekyo Sharingan. In ordine, in terza e seconda posizione troviamo Amaterasu e Susanoo. Le tecniche sono quasi invincibili e sono state viste spesso in Naruto, in particolare nell'ultima fase dove sprigionano la loro piena potenza. In prima posizione inseriamo in una categoria unica tutte le tecniche derivanti dal Rinnegan. Con cinque posizioni a disposizione, queste da sole avrebbero monopolizzato la top 5: Chibaku Tensei, Shinra Tensei, Bansho Tenin, Amenotejikara e tutte le variazioni dei sei sentieri rendono Sasuke un ninja quasi impossibile da battere, a meno di non essere una divinità o un alieno.