Naruto, 5 tecniche ninja molto sottovalutate nel manga

Ne abbiamo viste di tecniche ninja in Naruto, con alcune che sono rimaste iconiche per gli amanti del manga e non solo. Ne abbiamo però scelte cinque che forse sono sottovalutate al netto di altre diventate davvero più famose.

Cominciamo con la tecnica di Tsunade che scombussola i collegamenti neurali del corpo. La usa nello scontro con Kabuto e non è rimasta impressa perché lui trova subito una contromisura, ma avere il corpo che risponde a caso al cervello è davvero invalidante durante un combattimento. Solo che poi poco dopo arriva il Rasengan e si prende la scena. Tra l'altro, ecco tutti i Rasengan di Naruto dal più debole al più forte.

E il C4 di Deidara? Di nuovo, non viene tanto ricordato perché Sasuke lo neutralizza, ma contro altri ninja avrebbe significato morte certa visto che disperde nell'aria bombe invisibili all'occhio nudo pronte a esplodere a suo comando.

Anche la Tecnica del controllo dell'ombra viene spesso messa in secondo piano, soprattutto rispetto all'intelligenza di Shikamaru, ma se perfezionata e con un controllo totale del chakra può risultare letale per tantissimi avversari che non la conoscono.

E la prigione d'acqua di Kisame? Con dentro gli squali? Potrebbe già far annegare le persone o ucciderle con gli squali di chakra, eppure nel manga non viene usata così tanto e non sembra alla fine troppo pericolosa.

Chiudiamo con gli insetti di Shino: creature che mangiano il chakra degli avversari, servono da difesa, da ricognizione, da attacco, come alleati medici. Insomma, molto più forti di quello che possono sembrare.

E voi siete d'accordo con queste scelte? Quali sono le vostre tecniche più sottovalutate di Naruto? Ditecele tutte nei commenti, noi vi lasciamo alle 5 saghe migliori di tutto Naruto.