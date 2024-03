Naruto, le 5 tecniche ninja più spettacolari di Sasuke Uchiha

Il percorso intrapreso da Sasuke in Naruto per raggiungere sempre maggior potere ha finito per renderlo uno degli shinobi più pericolosi e con più tecniche a disposizione della serie. Il suo arsenale è invidiabile, ma solo alcuni dei suoi attacchi meritano di essere riconosciuti come spettacolari e devastanti, ed ecco i migliori 5.

Iniziamo dalla Kagutsuchi, tecnica di base della manipolazione delle fiamme di Amaterasu, caratterizzate dal colore nero, e usata per modificare la forma delle stesse fiamme. Tale abilità permette a Sasuke di creare una barriera attorno a lui, in grado non solo di difenderlo ma anche di infliggere danni agli avversari.

Proseguiamo con l’Amenotejikara, derivante dal Rinnegan, con la quale Sasuke può manipolare lo spazio spostando sé stesso, e anche gli altri, in un’altra posizione all’istante senza eseguire una sequenza di movimenti con le mani. È estremamente potente e, come avvenuto nello scontro con Momoshiki, può rivelarsi un ottimo stratagemma per sorprendere l’avversario e prendere vantaggio.

In fondo al podio troviamo la tecnica combinata dell’Armatura di Susanoo che ricopre la volpe a nove code, Kurama, mentre quest’ultima brandisce la spada della tecnica dell’Uchiha potenziata dal suo chakra e da quello di Naruto. Una combinazione di tecniche a dir poco impressionante, simbolo dell’unione della forza di due tra i migliori ninja del Villaggio della Foglia.

Saliamo sul podio per trovare il Chibaku Tensei, utilizzabile da tutti i possessori del Rinnegan, attraverso il quale si può manipolare la forza di gravità creando una sfera che attrae tutto ciò che la circonda, come se fosse un buco nero in miniatura. Si tratta di un modo per imprigionare gli avversari, dal quale è particolarmente difficile fuggire.

Concludiamo con la tecnica più spettacolare e potente di Sasuke: la Freccia di Indra. Usando il proprio Susanoo e il chakra dei Cercoteri, l’Uchiha crea un lungo arco col quale carica un’immensa freccia che, una volta scoccata, raggiunge una potenza offensiva straordinaria, in grado di eguagliare il Super Rasenshuriken delle Sei Vie di Naruto.

