Naruto, 5 tecniche che abbiamo visto una volta e che sono sparite

Un manga come Naruto ha una varietà di tecniche pressoché infinite, che cambiano a seconda dell'utilizzatore e non solo. Vediamone allora cinque che sono apparse una volta e poi sono praticamente sparite nel resto della storia.

Iniziamo subito con Jiraiya e la sua tecnica che evoca lo stomaco di un rospo. Jutsu sulla carta potentissimo che addirittura costringe Itachi a usare Amaterasu per fuggire ma che poi si è perso nel corso del manga.

Abbiamo poi la tecnica di Tsunade che manda in cortocircuito i collegamenti neurali del corpo. Di base una tattica che metterebbe in difficoltà chiunque ma che dopo lo scontro con Kabuto non abbiamo praticamente più visto.

C'è anche il Kirin di Sasuke, una delle tecniche più impattanti di tutto Naruto che però richiede davvero troppo tempo e diverse condizioni per essere utilizzata. E infatti ecco cinque scene indimenticabili con protagonista Sasuke.

E poi il Soul Dragon di Nagato, tecnica davvero ultra potente in grado di risucchiare le anime delle persone uccidendole all'istante. Anche per questo forse non l'abbiamo più vista

Chiudiamo con una tecnica che vorremmo tantissimo rivedere: Gai che apre di nuovo le otto porte, visto che rimane uno dei momenti più iconici di Naruto.

E voi ricordate altre tecniche viste soltanto una volta nel manga? Ditecele nei commenti, noi vi lasciamo a 5 elementi che hanno reso Naruto un capolavoro.