Naruto, 5 villain anche più popolari del protagonista della serie

Nel suo universo costellato di ninja, Masashi Kishimoto ha ideato alcuni dei personaggi negativi più memorabili e apprezzati dell’intero panorama delle opere della categoria shonen. Naruto e compagni hanno dovuto fronteggiare minacce immense, trovandosi contro avversari fenomenali, molti dei quali hanno sorpreso gli appassionati.

Ecco, quindi, la classifica dei 5 antagonisti più popolari della serie.

In quinta posizione troviamo Orochimaru, uno dei Tre Sannin del Villaggio della Foglia, amico durante l’adolescenza di Tsunade e Jiraiya, e assieme a loro allievo del grande Terzo Hokage. L’estrema ambizione e la voglia di potere spinsero Orochimaru verso un percorso oscuro e distante dai suoi due compagni, finendo per uccidere il suo vecchio maestro e attirare Sasuke Uchiha sulla sua medesima strada alla ricerca di più forza. Sebbene nella seconda parte della serie e in Boruto non svolga un ruolo decisivo, Orochimaru resta ancora oggi un villain terrificante per quanto ha fatto nella prima parte.

Al quarto posto si classifica Gaara, la prima versione che conosciamo attraverso gli eventi dell’esame di selezione dei Chunin che richiama i novizi più promettenti del villaggio della Sabbia a Konoha. La sua storia, profondamente drammatica, ha diversi parallelismi con quella di Naruto, soprattutto per quanto riguarda la loro crescita come forze portanti. A differenza di Naruto, però, Gaara inizialmente reagisce con cattiveria, alimentando l’odio che nutre nei confronti di chi non riesce a comprendere la sua condizione e lo etichetta come pericoloso. In seguito, diventerà Kazekage del villaggio, e si dimostrerà un grande leader, ma la sua versione aggressiva introdotta inizialmente resta uno dei ritratti da villain più riusciti di Kishimoto.

In terza posizione troviamo Madara Uchiha, megalomane alla ricerca di potere per accrescere la sua posizione e dominare il mondo secondo i propri valori. Già da prima che venisse resuscitato era considerato una leggenda nel combattimento, e vederlo in azione con varie tecniche spettacolari ha solo contribuito a renderlo uno dei personaggi più amati sebbene fosse estremamente crudele.

Quando Kishimoto narrò della giovinezza di Kakashi Hatake e dei suoi compagni, Obito e Rin, molti lettori rimasero colpiti dal giovane Uchiha. Anni dopo si sarebbe scoperta la verità: Obito non era morto durante la Terza Guerra Mondiale dei Ninja, e sopravvissuto decise di voltare le spalle a Konoha e all’ipocrisia di sfruttare i giovani per combattere i conflitti, e intraprendere un percorso differente. Il suo passato, e il suo ritorno, narrati con toni drammatici, finirono per conquistare milioni di spettatori e lettori.

Restiamo sempre nell’ambito del clan Uchiha, ed eleggiamo come villain più popolare di Naruto Itachi Uchiha. Prodigio sin da bambino, Itachi comprese molto presto il peso della guerra, dei conflitti e l’importanza di lottare per cosa si considera giusto. Per questo motivo Itachi massacrò il suo clan, non riuscendo a uccidere suo fratello minore Sasuke, col fine di evitare il crollo di Konoha, e in seguito si unì all’Akatsuki. A questo vanno aggiunte le sue straordinarie abilità combattive, garantite anche dal Mangekyo Sharingan. Itachi resta oggi uno dei personaggi più profondi e sfaccettati della storia ideata da Kishimoto, e potremmo definire il suo ruolo come quello di un antieroe.

