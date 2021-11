Naruto: 7 anni fa si concludeva il capolavoro di Masashi Kishimoto

Nessuno come Masashi Kishimoto è riuscito a rivitalizzare con tanta enfasi il mondo ninja. Il suo attuale massimo capolavoro, Naruto, è ormai parte di un franchise da cui il sensei non riesce ad allontanarsi e che tuttora prosegue nel suo diretto sequel spin-off incentrato però sulle avventure del figlio dell’Hokage.

Era il 10 novembre del 2014 quando, dopo 15 anni di costante serializzazione, l’autore concluse il manga rilasciando contemporaneamente il capitolo 699 e il 700. Eppure, in molti non sanno che inizialmente Naruto non doveva essere nemmeno un ninja, bensì una piccola volpe a nove code in grado di trasformarsi in un ragazzino biondo.

Oggi, invece, l’ambizioso ninja è diventato infine un Hokage, colui che siede al vertice del Villaggio della Foglia e che si occupa del bene dei suoi abitanti. Sono passati così 7 anni esatti da quel finale che mostrò un Naruto ormai adulto e in veste di padre di due figli nonché leader di Konoha. Da allora l’autore ha intrapreso un nuovo manga intitolato Samurai 8, purtroppo cancellato dopo pochi capitoli, e in seguito tornato dietro la scrivania per riprendere mano alla sceneggiatura di Boruto: Naruto Next Generations, serie al quale sta ancora lavorando mensilmente.

E voi, invece, avete metabolizzato che sono passati ben 7 anni dal finale del manga? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.