Naruto: 8 anni fa usciva l'atteso ed emozionante confronto tra Sasuke e Itachi

Il personaggio di Sasuke, per quasi l'intera storia di Naruto, è ruotata in larga parte verso la figura di Itachi, il suo stesso fratello che ha sterminato l'intero Clan Uchiha e, con esso, persino i loro genitori. Una scelta forzata da un motivo ben più grande e nascosta agli occhi di tutti per troppi anni.

Oggi Sasuke è uno dei personaggi più apprezzati del franchise, nonostante i fan vorrebbero vederlo con i capelli corti. La sua crescita, così come molte delle scelte che lo hanno allontanato da Konoha, sono state dettate dall'esigenza di diventare più forte e poter uccidere finalmente il fratello che ha sterminato la sua stessa famiglia. Il combattimento tra i due, con la sconfitta di Itachi, aprì le porte a Sasuke verso lo sharingan ipnotico nonché all'incontro con Obito, divenuto da quel momento in poi la più grande minaccia del manga.

Ad ogni modo, il loro legame rimase in sospeso, complice anche le parole di Itachi pronunciate al fratello in fin di vita, fino a 8 anni fa, quando debuttò sul numero 30 di Weekly Shonen Jump il capitolo 590 di Naruto, intitolato "Ti amerò per sempre". In quel preciso istante, Sasuke venne finalmente a conoscenza delle decisioni che portarono suo fratello a compiere tali azioni, il tutto attraverso una scena dal fortissimo impatto emotivo. E sarà proprio quell'ultimo confronto a convincere l'iconico rivale di Naruto a intraprendere la strada per diventare un nuovo tipo di hokage.

E voi, invece, ricordate ancora l'uscita del capitolo 590? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.